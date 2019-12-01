Bulgaristan'dan zorunlu göçün 30. yılı anma programı

01.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:54

Sakarya'da, Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göçün 30. yılına ilişkin program düzenlendi.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, insanlık tarihinin acılarla yoğrulduğunu, daha çok acı, gözyaşı, zulüm, göç, göç yolunda ölümler ve hastalıklarla mücadele olduğunu, Anadolu'nun ise tüm insanlığa açılmış en güvenilir liman olduğunu söyledi.

Sakarya'nın, Balkanlar'dan Kafkaslar'a kadar insanlığın özeti şeklinde örülmüş bir kent olduğunu dile getiren Nayir, "Bu şehirde bir huzur iklimi var, dünyanın birçok yerinden, her coğrafyasından buraya gelerek ötekileştirilmeden asli unsur olarak çalışmaya, barınmaya devam eden insanlarımız da çoğunlukta bulunuyor. Balkanlar'dan gelen insanlarımızın üretici gücünün, çalışkanlığının ve uyum kabiliyetlerinin, Anadolu'ya da Sakaryamıza da çok şeyler ilave ettiğine inanıyoruz. Bizler, tüm dünya insanlarının en güzeline layık olduğunu düşünüyoruz. 8 milyar insanı barındıran bu dünyanın, 16 milyara yetecek bir yer olduğu kanaatindeyiz. Yeter ki paylaşmasını bilelim, yeter ki insanlık olarak bize düşen en güzel davranışı sergileyebilelim. Hiçbir milletin Balkanlar'da yaşanan bu tür olaylarla karşılaşmasını istemeyiz, en büyük arzumuz ve dileğimiz budur." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Anadolu'nun insanları bağrına basan önemli bir vatan toprağı olduğunu aktararak, dünyada ufuk açan Türk milletinin her türlü çileye rağmen kendi benliklerinden vazgeçmediğini, dilini, dinini ve ülkülerini terk etmediklerini kaydetti.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu da 30 yıl önceki göçü yaşayanlardan birisi olduğunu belirterek, yaşananları yeni nesle anlatmaya çalıştığını ifade etti.

Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu ise 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Balkanlar'dan Anadolu'ya 1 milyondan fazla Müslüman Türk'ün göç etmek zorunda kaldığını, sonraki yıllarda da insanların doğduğu, büyüdüğü ata topraklarını terk etmeye zorlandığını, herkesin istikametinin de ana vatan toprağı Türkiye olduğunu, şimdi ise değişenin sadece göçün şekli olduğuna işaret etti.

Programın ardından Uludağ Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kader Özlem, Belene Mağdurları Seydali Aliş Akgün ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi Zürfettin Hacıoğlu'nun konuşmacı olduğu bir sempozyum düzenlendi.

Programa, Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, Balkan ve Rumeli dernekleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA