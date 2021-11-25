Bugüne kadarki en geniş kapsamlı İbrahim Çallı sergisi açıldı

TÜRK resminin en önemli ressamlarından biri olan İbrahim Çallı'nın 80 eserinden oluşan ve bugüne kadarki en geniş kapsamlı İbrahim Çallı sergisi olma özelliğini taşıyan, ' Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı' sergisi, Folkart Gallery'de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Beş yıllık hazırlık sürecinin ardından salı günü sanatseverlere kapılarını açan ve 17 Nisan 2022'ye kadar sürecek olan serginin proje direktörü Fahri Özdemir, "İbrahim Çallı, Türk resminin gelmiş geçmiş en önemli figürüdür. Sokaktaki sıradan bir insana sorduğunuzda, Türk resminden bir ismi söyleyin derseniz mutlaka ve mutlaka İbrahim Çallı'yı söyleyecektir. Tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.

Türk resminin en önemli sanatçılarından biri olan, 1960 yılında 77 yaşında hayata gözlerini yuman ressam İbrahim Çallı'nın 80 eserinden oluşan, 'Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı' sergisi kapılarını açtı. Yaklaşık 5 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından, birçok özel koleksiyonerden toplanan 80 eserle sanatseverlerle buluşan sergi bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı İbrahim Çallı sergisi olma özelliği taşıyor. Sergide, Çallı'nın başyapıtları olarak kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk portresi ile Mevleviler serisinin yanı sıra, peyzajları ve natürmortları da bulunuyor. Sergi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü hafta içi 10.00 ile 19.00 arasında hafta sonu ise 10.00 ile 18.00 arası ziyarete açık olacak.