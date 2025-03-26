BUGÜN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 26 Mart bugün ne oldu? 26 Mart ne kandili?

26 Mart tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 26 Mart'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 26 Mart tarihinde neler oldu? 26 Mart dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 26 Mart tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

BUGÜN NE KANDİLİ?

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen ve Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba gününe rastlamaktadır. İslam dünyasında büyük öneme sahip olan gecelerden biri olan bu mübarek gece, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilir. Müminler bu geceyi, namaz kılarak, dua ederek, Kur'an okuyarak, tevbe ve zikirlerle geçirir. Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca tecelli ettiği bu gecede yapılan ibadetlerin sevabı kat kat fazladır.

26 Mart ne kandili

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1583 - İngiltere'nin Osmanlı topraklarındaki ilk Elçisi, William Harborne İstanbul'a ulaştı.

1636 - Hollanda'da Utrecht Üniversitesi kuruldu.

1812 - Venezuela'nın Karakas şehri, şiddetli bir depremle tahrip oldu.

1821 - Seyyid Ali Paşa, Sadrazamlıktan alınarak yerine Benderli Ali Paşa atandı.

1913 - Edirne, Bulgar ve Sırp kuvvetlerince teslim alındı.

1915 - I. Dünya Savaşı: Birinci Gazze Muharebesi gerçekleşti.

1917 - I. Dünya Savaşı: Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında görev yapmak üzere Osmanlı 15. Kolordusu'nun teşkili.

1931 - Türkiye'de Ölçüler Kanunu'nun kabul edilmesiyle; okka, endaze gibi eski ölçülerin yerine gram, metre, litre gibi yeni ölçülerin kullanılması öngörüldü.

Bugün ne günü

1934 - Birleşik Krallık'ta ilk kez motorlu taşıt kullanacaklara, şoförlük sınavından geçme zorunluluğu getirildi.

1942 - Naziler, Yahudileri Polonya'daki Auschwitz Kampı'na götürmeye başladı.

1971 - Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Mart Muhtırası'yla istifa eden Süleyman Demirel'in yerine atanan Nihat Erim'in kabinesini onayladı.

1971 - İstanbul'da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü'nün 57'nci ünitesinin de yerine konulmasıyla kentin, Asya ve Avrupa yakaları birbirine bağlandı.

1971 - Doğu Pakistan, Bangladeş'in oluşumuna yönelik olarak Pakistan'dan bağımsızlığını ilan etti.

1979 - Enver Sedat, Menahem Begin ve Jimmy Carter, Washington'da İsrail-Mısır Barış Antlaşmasını imzaladılar.

1995 - Şengen Antlaşması yürürlüğe girdi.

1996 - Uluslararası Para Fonu, Rusya'ya 10.2 milyar USD kredi verilmesini onayladı.

1999 - Melissa virüsü, tüm dünyada e-posta sistemlerini etkiledi.

1999 - Michigan'da bir Mahkeme Jürisi, Dr. Jack Kevorkian'ı ölümcül bir hastayı iğne yaparak öldürmekten (ötanazi) suçlu buldu.

Bugün ne oldu

2000 - Rusya'da yapılan seçimler sonucunda, Vladimir Putin Başkan oldu.

2002 - TBMM Genel Kurulunda, AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan ve sekiz yasada değişiklik yapan dokuz maddelik yasa tasarısı kabul edildi.

2002 - İsrail'de Uluslararası Geçici Mevcudiyet'e ait araca düzenlenen saldırıda, Türk Binbaşı Cengiz Toytunç öldü, Yüzbaşı Hüseyin Özarslan yaralandı.

2005 - Doctor Who dizisinin günümüz serisi, BBC Kanalında yayına girdi.

2006 - İskoçya'da kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı.