Bugün Akıncı yok mu, neden yok? 17 Eylül bu akşam Akıncı var mı, yok mu? Akıncı yeni sezon tanıtımı yayınlandı mı? Akıncı ne zaman?

Akıncıyeni sezon ne zaman başlayacak merak edildi. 2. sezonu için geri sayım başladı. Bugün ATV yayın akışında Akıncı yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bugün Akıncı yok mu, neden yok? 17 Eylül bu akşam Akıncı var mı, yok mu? Akıncıne zaman? merak etti. İşte tüm detaylar sizlerle...

AKINCI NE ZAMAN 2021?

Dizinin 2. sezonu yani yeni sezonu henüz başlamadı. Sosyal medya hesabından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Twitter üzerinden yapılan Akıncı ile ilgili son paylaşım şu şekilde:

"Akıncı'nın Sezon Finali kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için burada. İzlemek için linke tıklayabilirsiniz."

Buna göre dizi ile ilgili son paylaşımın 15 Mayıs tarihinde yapıldığı görülmektedir. Dizi tamamen final yapmamıştı, sezon finali yapmıştı. Bundan dolayı dizinin yeni sezonu olacak ve yayınlanacak. Fakat 2. sezonu ne zaman başlar henüz bilinmiyor, resmi bir açıklama gelmedi. Tahminlere göre en kısa zamanda yeni sezon fragmanının yayınlanması bekleniyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

17 EYLÜL BUGÜN AKINCI YOK MU, NEDEN YOK?

Akıncı bugün ekranlara gelmedi. Yeni sezonu için tarih henüz belli değil. Bugün ATV yayın akışına baktığımızda akşam saat 20:00 'da Biz Böyleyiz filmi ekranlara gelecektir.

17 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

20:00 - Biz Böyleyiz

22:45 - X-Men: Dark Phoenix

AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

''Akıncı ailesi''nin büyük sırrı ortaya çıkıyor!

Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalışırlar. Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindir. Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulamaktadır.

Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır. Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır. Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım edecektir.

Akıncı, Haritacılar'la son oyunu oynarken, çok zorlu ve acılı bir savaş verecek, bu arada Akıncı ailesinin, daha önce kendisinin bile bilmediği kadim bir sırrı olduğunu öğrenecektir.

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