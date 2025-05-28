Buğra Gökçe neden tutuklandı? SON DAKİKA

Buğra Gökçe neden tutuklandı? SON DAKİKA
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Son dakika gelişmesiyle yeniden gündeme gelen Buğra Gökçe, cezaevinde düzenlediği nikâh töreni sonrası sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş yankı uyandırdı. Kamuoyunda, "Buğra Gökçe neden tutuklandı, hangi suçlamayla gözaltına alındı?" ve "Buğra Gökçe serbest kalacak mı?" gibi sorular yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Buğra Gökçe neden tutuklandı, son dakika gelişmeleri neler? İşte, detaylar...

Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Buğra Gökçe, son dakika gelişmesiyle tekrar gündeme geldi. Siyasi ve bürokratik geçmişiyle dikkat çeken Buğra Gökçe'nin tutuklanması, sosyal medya ve haber platformlarında geniş yankı uyandırdı. Özellikle "Buğra Gökçe neden tutuklandı, hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındı?" ve " Buğra Gökçe'ye yönelik suçlama ne?" gibi sorular kamuoyunda yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Buğra Gökçe neden tutuklandı? Buğra Gökçe hapisten çıkacak mı, son durum ne? İşte, Buğra Gökçe'nin sürecine ilişkin merak edilenler…

BUĞRA GÖKÇE NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart 2025 tarihinde tutuklandı. Gökçe'nin tutuklanması, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada "Buğra Gökçe neden tutuklandı?" sorusu yoğun ilgi gördü.

Yürütülen soruşturmada Buğra Gökçe'ye yöneltilen suçlamalar arasında;

  • Suç örgütüne üye olma,
  • Rüşvet alma,
  • Nitelikli dolandırıcılık,
  • İhaleye fesat karıştırma ve
  • Kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilmesi gibi ciddi iddialar yer alıyor.

Buğra Gökçe neden tutuklandı? SON DAKİKABuğra Gökçe neden tutuklandı

Buğra Gökçe, gözaltı kararı sonrası kendi isteğiyle ifade vermek üzere emniyete gitmiş ve ardından tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti. Yaptığı açıklamalar sırasında suçlamaların çoğunun görevde olmadığı dönemlere ait olduğunu vurgulayan Buğra Gökçe'nin hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen bazı projeler ve ihalelerle ilgili yürütülüyor. Aynı dosyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere toplam 92 kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Buğra Gökçe neden tutuklandı? SON DAKİKABuğra Gökçe

Şu an itibarıyla Buğra Gökçe'nin tutukluluğu devam ediyor. Yargı süreci titizlikle sürerken, gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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