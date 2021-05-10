Bu yayla Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor
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Bu yayla Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor

İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Haberler | Güncel

Bu yayla Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak ve çirkin yapılaşmanın en kötü örneği olarak gösteriliyor Betonarme yapılarla adeta yayla sitesi görünümüne kavuşan Sisdağı Yaylası,...

Bu yayla Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor

Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak ve çirkin yapılaşmanın en kötü örneği olarak gösteriliyor

Betonarme yapılarla adeta yayla sitesi görünümüne kavuşan Sisdağı Yaylası, yöre sakinleri tarafından artık Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor

TRABZON - Kaçak ve çarpık yapılaşmanın sembolü olan Sisdağı Yaylası, Türkiye'nin 82. ili olarak anılmaya başladı.

Trabzon ve Giresun'un ortak kullandığı yüzlerce yayla evinin bulunduğu Sisdağı Yaylası, kaçak ve çirkin yapılaşmanın en kötü örneğini gözler önüne seriyor. Türkiye genelinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, diğer yaylalarda olduğu gibi Sis Dağı Yaylası'nda da betonarme kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren yapılan kaçak yapıların yıkılacağını açıklamasının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer yaylalarda olduğu gibi Sisdağı Yaylası'nda da ekipler tarafından kaçak yapıların yıkımı yapılmıştı. Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası, kaçak yapıların yıkılmasına rağmen çarpık yapılaşmanın en kötü örneklerinden biri olarak gösterilmekten kurtulamadı. Betonarme yapılarla site görünümüne kavuşan Sisdağı Yaylası, yöre sakinleri tarafından artık Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor.

"Burası yayla değil, burası Türkiye'nin keşfedilmemiş 82. ili Sis Dağı"

Türkiye'nin hiçbir yaylasından Sisdağı Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşma olmadığını belirten yöre sakinlerinden Mustafa Özcan, "Doğayı korumasını bilmiyoruz. Aslında burası yayla değil, burası Türkiye'nin keşfedilmemiş 82. ili Sisdağı. Ben öyle diyorum. 82. il deyince bazıları yanlış anlayabilir burası Trabzon Şalpazarı ve Giresun yani iki ile hudut. 82. il dememdeki anlamı bu. Burası iç Anadolu'ndaki bir ili andırıyor. Yaylaya temiz hava için çıkarız. Çocuklarımız yaylaya çıktığı zaman parkta oyun oynayacak alan bırakmadık. Aç kalan yaban ayıları evlere girip saldırıp talan ettiği için tadilat yapanlar olduğu söylendi. Sisdağını Türkiye'nin 82. ili dedik. Aslında il olunca ne olması lazım alt yapı gelmesi lazım. Türkiye'de yayla anlamında buradaki kadar bir yapılaşma başka yerde yok. Ben gözlemlediğim yok. Burası adeta bir şehir görünümünde" dedi.

"Burası resmen istila edilmiş"

Yöre sakinlerinden Abdullah Öztürk ise Sisdağı Yaylası'nın istila edildiğini dile getirerek, "Benim düşüncem burası resmen istila edilmiş. Çarpık yapılaşma 3-4 kat apartman yapılmış. Bir vatandaş olarak çok yanlış buluyorum. Devletin buraya el atması lazım bu gidişle dağlarımızın hiçbir özelliği kalmaz. Ahşap, kulübe gibi olsa neyse. Gelişigüzel yapılanma devam ederse hiçbir özelliği kalmayacak. İlerde bunları kaldırmak isteseler bile hafriyatı nereye atacaklar. Devletin bu işe bir an önce el atması lazım" ifadelerini kullandı.

Bu yayla Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor
Bu yayla Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor
Bu yayla Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor
Bu yayla Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE

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