Bu Mahallede Cenaze Olunca Kahvede Oyun 4 Gün Yasak

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Kuşça Mahallesi'nde muhtarlık tarafından, cenaze günü itibariyle kahvede oyun oynamak 4 gün yasaklandı. Mahalleyi ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, aldıkları karardan dolayı muhtarı tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Terme ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Ordu ile sınır olan Kuşça ve Dumantepe mahallelerine giderek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Samsun'un her karışına hizmet

AK Parti Terme İlçe Başkanlığı'nda yapılan toplantının ardından Terme Hanımlar Lokali'ni de ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz daha sonra Ordu sınırında bulunan mahallelere giderek vatandaşların sorunlarını dinledi. Dumantepe ve Kuşça mahallelerinde yapılan beton yol çalışmalarını inceleyen ve Ünye sınırlarına kadar giderek vatandaşın yaşamını zorlaştıracak sorunları yerinde tespit eden Başkan Yılmaz, son olarak Kuşça Mahallesi'nde bulunan kahvehanede vatandaşların taleplerini dinledi. Bin 55 kilometrekare yüzölçümü olan Samsun'un her karışına hizmet götürdüklerini vurgulayan Yılmaz, "Samsun'da uzak yakın, kolay zor, demeden hizmet etmeyi hedefleyen bir belediye olarak tüm halkımızı kucaklamaya çalışıyoruz. Terme'ye gelmişken sizleri de görmek istedik. Sizlerle birlikte olmak beni her zaman mutlu ediyor. Özellikle köylerimizde aslına uygun yaşatılan bu kahvehane kültürü bizleri eski günlere götürüyor. Sıcacık çay eşliğinde sohbet ediyoruz. Böyle bir yerde bir araya gelmek gerçekten bana iyi geldi" dedi.

"Cenaze günü itibariyle kahvemizde oyun aleti 4 gün yasaktır"

Kahvehanenin duvarlarında yer alan yazıları da okuyan Başkan Yılmaz, Kuşça Mahallesi Muhtarlık Heyeti tarafından alınan "Köyümüzde olan tüm cenazeler için geçerlidir. Cenaze günü itibariyle kahvemizde oyun aleti 4 gün yasaktır" yazılı kararı okuyarak, "Sevgili muhtarım, aldığınız karar için sizi ve heyetinizi tebrik ediyorum. Bu tür detayları gördükçe gerçekten çok duygulanıyorum. İnanın buradaki samimiyet, saygı ve hoşgörüyü hiçbir yerde bulamazsınız. Özellikle şehir merkezlerinde böyle kararlar almak pek mümkün olmuyor. Ateş düştüğü yeri yakar diyorlar ya, aynen öyle oluyor. Bu yazıyı görünce adeta eski günlere döndüm. Olması gereken bir geleneği yaşattığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, kahvehanede gerçekleşen sıcak sohbetin ardından son olarak 55. Hükümet döneminde Devlet Bakanlığı yapan Refaiddin Şahin'in Kuşça Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Başkan Yılmaz'ın Terme'de gerçekleştirdiği programlara Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, şube müdürleri ve birim amirleri de katıldı. - SAMSUN