Bu da yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar hızla 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu da yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar hızla 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Dünya genelinde başlatılan yeni akıma göre, insanlar evlerini hızla 1970 yılındaki gibi tasarlamaya başladı. Son olarak Yazar Corbyn Hanson Wittig de evini 1970 yılındaki modaya göre tasarları ve evinden fotoğraflar paylaştı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evler, daha modern bir hal alırken, dünya genelinde başlatılan yeni bir akım, bu durumu tam tersine çevirdi. Özellikle eskiye doğru bir özlem yaşayan insanlar, bu özlemlerini gidermek için çeşitli arayışlara girdi.

Gerek ev eşyalarının maliyetlerinin yükselmesi gerekse de eski eşyaların yeniden moda olmasıyla birlikte çok sayıda insan, evlerini eski eşyalarla donatmaya başladı. İnsanlar özellikle 1970'li yıllardaki ev düzenlerini uygulamaya başladı.

51 yaşındaki yazar Corbyn Hanson Wittig de evini 1970'li yıllara göre düzenleyen insanlar arasında. Yeni taşındığı eve kendi istediği gibi çekidüzen veren kadın, 70'li yıllardaki eşyalarla nostalji esintili bir ev oluşturdu.

Yazar Corbyn Hanson Wittig, eşyaların çok pahalı olmadığını da sözlerine ekledi. Buna göre evdeki eşyaların tümü, sadece bir kaç bin dolara mal oldu. Yazar, başka insanlara da evlerini bu şekilde düzenlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, konu hakkındaki yorumlarını dile getirdi. Bazı kullanıcılar, söz konusu eve girmenin adeta zaman yolculuğu yapmak gibi olduğunu belirtti.

Yazar Wittig'in evinden bazı görüntüler:

Bu da yeni akım! İnsanlar hızla 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor

Bu da yeni akım! İnsanlar hızla 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor

Bu da yeni akım! İnsanlar hızla 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor

Bu da yeni akım! İnsanlar hızla 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor

Bu da yeni akım! İnsanlar hızla 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
'Güzel görünmüyorsun' diye aşağılanan 3 çocuk annesi kadının müthiş değişimi! Şimdi görenler tanıyamıyor

"Güzel görünmüyorsun" diye aşağılanan 3 çocuk annesi kadının müthiş değişimi! Şimdi görenler tanıyamıyor

 Çalışmayan bulaşık makinesini açan aile, gördüğü manzara karşısında hüngür hüngür ağladı

Çalışmayan bulaşık makinesini açan aile, gördüğü manzara karşısında hüngür hüngür ağladı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Süleyman Demir:NASIL GÜZEL NASIL GÜZEL OLUR AMA AH 70 Lİ 80 Lİ YILLAR NE GÜZELMİŞ MEĞERSE İNTERNET YOK HERKES BİRBİRİ İLE KONUŞUYOR MUHABBET EDİYOR SOKAKLARDA AKRABA GİBİ HERKES HAYAT DİNGİN İNSANLAR DAHA SAMİMİ KEŞKE O GÜNLERİ TEKRAR YAŞAYABİLSEK Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title