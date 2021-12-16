Bu da yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar hızla 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
Dünya genelinde başlatılan yeni akıma göre, insanlar evlerini hızla 1970 yılındaki gibi tasarlamaya başladı. Son olarak Yazar Corbyn Hanson Wittig de evini 1970 yılındaki modaya göre tasarları ve evinden fotoğraflar paylaştı.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evler, daha modern bir hal alırken, dünya genelinde başlatılan yeni bir akım, bu durumu tam tersine çevirdi. Özellikle eskiye doğru bir özlem yaşayan insanlar, bu özlemlerini gidermek için çeşitli arayışlara girdi.
Gerek ev eşyalarının maliyetlerinin yükselmesi gerekse de eski eşyaların yeniden moda olmasıyla birlikte çok sayıda insan, evlerini eski eşyalarla donatmaya başladı. İnsanlar özellikle 1970'li yıllardaki ev düzenlerini uygulamaya başladı.
51 yaşındaki yazar Corbyn Hanson Wittig de evini 1970'li yıllara göre düzenleyen insanlar arasında. Yeni taşındığı eve kendi istediği gibi çekidüzen veren kadın, 70'li yıllardaki eşyalarla nostalji esintili bir ev oluşturdu.
Yazar Corbyn Hanson Wittig, eşyaların çok pahalı olmadığını da sözlerine ekledi. Buna göre evdeki eşyaların tümü, sadece bir kaç bin dolara mal oldu. Yazar, başka insanlara da evlerini bu şekilde düzenlemeleri tavsiyesinde bulundu.
Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, konu hakkındaki yorumlarını dile getirdi. Bazı kullanıcılar, söz konusu eve girmenin adeta zaman yolculuğu yapmak gibi olduğunu belirtti.
Yazar Wittig'in evinden bazı görüntüler:
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