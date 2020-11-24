Browni nasıl yapılır? Browni için gereken malzemeler nelerdir? En iyi basit browni tarifi

Bu tatlı ve lezzetli browni kek tarifi, sadece birkaç dakika içinde bir kapta bir araya geliyor! Bir Amerikan tarifi olan browni nasıl yapılır? Browni için gereken malzemeler nelerdir? Browni yaparken nelere dikkat etmelisiniz? İşte mükemmel bir browni için mükemmel bir browni tarifi...

Bu tatlı ve lezzetli browni kek tarifi, sadece birkaç dakika içinde bir kapta bir araya geliyor! Bir Amerikan tarifi olan browni nasıl yapılır? Browni için gereken malzemeler nelerdir? Browni yaparken nelere dikkat etmelisiniz? İşte mükemmel bir browni için mükemmel bir browni tarifini sizler için derledik...

BROWNİES VEYA BROWNİ NASIL YAPILIR?

Yerel mutfak: Amerikan

Hazırlık zamanı: 25 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Toplam zaman: 1 saat 5 dakika

Porsiyon: 12 kek

Kalori: 370 kcal

BROWNİES VEYA BROWNİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

?1 su bardağı toz şeker 200g

?1 su bardağı esmer şeker 200g, hafifçe paketlenmiş

?3 yumurta oda sıcaklığı

?3/4 su bardağı kakao tozu 75g

?1 su bardağı un 120 gr

?1 tatlı kaşığı tuz 6g

?1,5 su bardağı bitter çikolata parçaları 260g

?1 su bardağı eritilmiş tereyağı 225 gr , tuzsuz

?1 yemek kaşığı kahve 15mL

?1 yemek kaşığı vanilya özütü 15mL

BROWNİES VEYA BROWNİ KEK NASIL YAPILIR

Vanilya bir kase yumurta ve tereyağına dökülüyor.

1. Eritilmiş tereyağınızı, oda sıcaklığında yumurtalarınızı, kahvenizi ve vanilyayı büyük bir kaseye koyun ve birlikte çırpın. Kahve isteğe bağlıdır ancak çikolata aromasını ortaya çıkarmaya yardımcı olduğunu görüyorum. Hiç kullanmak istemiyorsanız, atlayın veya bir damla daha vanilya ekleyin.

Bakır bir kapta bir cam kaseye dökülen şeker.

2. Beyaz şekeri ve hafifçe paketlenmiş esmer şekeri karışıma ekleyin.

3. Karışımı güzel ve pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

Kek yapmak için un ve kakao tozu ıslak bir karışıma elenir.

4. Un, tuz ve kakao tozunu eleyin. Kakao genellikle oldukça topaklı olduğu için elemek önemlidir.

5. Karışımı yeni karışana kadar karıştırın.

6. Çikolata parçalarını veya parçalarını katlayın. Spatulayı çıkarırken, kasenin altını kazımanın ve dışarıda sarkan karıştırılmamış malzemelerin ceplerinin olmadığından emin olmanın tam zamanı.

Brownie hamuru bir spatula kullanılarak bir tavaya yumuşatılır.

7. Hamuru parşömen kaplı bir pişirme kabına aktarın ve köşelere kadar düzeltin. Yaklaşık 30 dakika 350F'de pişirin. Kekleri fırından çıkardıktan sonra orta kısım pişirmeye ve ayarlanmaya devam edecek, bu yüzden biraz şekerlemiş görünüyorsa endişelenmeyin.

Keklerinizin üstüne doğranmış çikolata veya çikolata parçaları ekleyebilirsiniz, ancak bu tamamen isteğe bağlıdır. Tarifi her iki şekilde de yaptım, ancak keklerin üstüne ilave çikolata olmadan biraz daha fotojenik olduğunu gördüm.

BROWNİES VEYA BROWNİ EN İYİ TARİFİ İÇİN EN İYİ İPUÇLARI

Kekleriniz için sekiz ila sekiz inçlik bir tavanız yoksa, daha küçük bir fırın tepsisi için bir veya iki duvar oluşturmak için folyo kullanın. Parşömenle hizalayın...

Ununuzu doğru ölçün! Keklerinize çok fazla un eklemek, o tatlı şekerleme benzeri dokudan bir yol alacaktır. Unu ölçmenin en iyi ve en kolay yolu tartı kullanmaktır. Eğer yoksa ununu bir kaşıkla kabart, ölçü kabına serp ve bir bıçakla düzleştirin.

Keklerinizi fazla pişirmeyin. Kek katmanlarının aksine, kekler yaylı merkeze sahip olmayacak ve ortasına yerleştirilen bir şiş temiz çıkmayacaktır. Kekleriniz, merkez ayarlandığında ve üst kısmın çatlamaya başladığını görürsünüz.

Biraz gevrek ve lezzet için keklerinize kızarmış fındık, ezilmiş şeker kamışı, şekerleme ve hatta M & Ms gibi şekerleri ekleyin.

Gri bir masa üzerindeki kekler, kakao tozu ve çikolata parçalarına yuva yapar.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BUNLARI 8 × 8 İNÇ TAVA OLMADAN YAPABİLİR MİYİM?

Elbette! Daha büyük bir tava kullanabilir ve daha ince kekler yiyebilirsiniz Veya tavanızın içine alüminyum folyo ile bir duvar yapıp parşömen kağıdı ile hizalayabilirsiniz.

KULLANILACAK EN İYİ KAKAO TOZU NEDİR?

Hollandalı işlenmiş kakao tozu, unlu mamullerde daha koyu, daha az asidik ve daha yumuşaktır, bu da onu kekler için mükemmel kılar!

EV YAPIMI KEKLER İÇİN EN İYİ ÇİKOLATA HANGİSİDİR?

Kekler için kullanabileceğiniz geniş bir yelpazeniz veya çikolatanız var, ancak acı tatlı veya yarı tatlı çikolata ile yapıştırmanızı öneririm. Tarifte yeterince şeker var, bu yüzden tatlı bir çikolataya da ihtiyacınız yok.

SIFIRDAN KEK NE KADAR SÜRE DAYANIR?

Kapalı bir kapta saklanan kekleriniz buzdolabında dört güne kadar veya dondurucuda 2 aya kadar saklanacaktır. Kesik kekleriniz iki güne kadar dayanır, ancak orada olduklarını bilen olursa nadiren bir günden fazla dayanırlar!

EŞİT BİR FUDGİER BROWNİE İÇİN NE YAPABİLİRİM?

Daha fazla krema için fazladan bir yumurta sarısı ekleyin ve bir fincan çikolatayı tereyağıyla eritin, ardından aşağıdaki birinci adımda kullanacaksınız. ayrıca keklerinizi biraz az pişirebilirsiniz, böylece beni daha da nemlendirirler.

Beslenme

Servis: 1 g | Kaloriler: 370 kcal | Karbonhidratlar: 67 g | Protein: 7 g | Yağ: 13,7 g | Doymuş Yağ: 3 g | Çoklu Doymamış Yağ: 5,2 g | Tekli Doymamış Yağ: 4 g | Kolesterol: 31 mg | Sodyum: 223 mg | Potasyum: 318 mg | Elyaf: 4 g |Şeker: 47 g | A Vitamini: 50 IU | Kalsiyum: 70 mg | Demir: 2.8 mg