Boşandığı eşinin oğluyla gönderdiği taşınabilir hoparlör bomba gibi patladı, şikayetçi oldu

MERSİN'de velayeti babasında olan 13 yaşındaki Y.Ç.E.'nin annesi Tuğba Değirmencioğlu'nun (35) evine getirip bıraktığı taşınabilir hoparlör bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangın evdekiler tarafından söndürülürken, Değirmencioğlu patlayıcı düzeneği kurup hoparlörü kendisine ve ailesine zarar vermek için gönderdiğini iddia ettiği eşinden ve eve getiren oğlundan şikayetçi oldu.

Kentte yaşayan Tuğba Değirmencioğlu, 14 yıl evli kaldığı 2 çocuğunun babası oto elektrikçi M.E. (40) ile ekim ayında ayrıldı. Boşandıktan sonra eşinden tehditler alan Değirmencioğlu, suç duyurusunda bulunup uzaklaştırma kararı aldırdı.

Yangına neden olan hoparlörün içine eşi tarafından düzenek hazırlanıp oğlu tarafından eve gerildiğini savunan Tuğba Değirmencioğlu, "Eşimden ve oğlumdan şikayetçi oldum. Çünkü oğlum tarafından getirildi bu çanta. Babası tarafından azmettirildiğini düşünüyorum" diye konuştu.