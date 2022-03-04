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Boris Johnson verdiği sözü tuttu! İngiliz tanklar Ukrayna sınırında

Haberler.com, Bilsay Özer - Dünya
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Boris Johnson verdiği sözü tuttu! İngiliz tanklar Ukrayna sınırında

NATO ülkeleri Ukrayna'ya olan askeri desteğini sürdürüyor. Son olarak İngiliz hükümeti çok sayıda Challenger-2 tank ve zırhlı aracı Ukrayna sınırına gönderdiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 9. gününe girdi. Başkent Kiev dahil birçok şehirde Rus bombardımanları sürerken Ukrayna ordusu ve halkı direnişini sürdürüyor. İki taraf arasında çatışmalar sürmeye devam ederken, NATO ülkeleri Ukrayna'ya destek vermeye devam etti.

Boris Johnson verdiği sözü tuttu! İngiliz tanklar Ukrayna sınırında

Öte yandan direnişe destek olmak isteyen İngiliz hükümeti Ukrayna sınırına çok sayıda Challenger-2 tank ve zırhlı araç sevk edeceğini açıkladı. Sevkiyata ilişkin görüntüler ajanslara düştü. Görüntülerde çok sayıda zırhlı aracın bölgeye intikal ettiği görüldü.

Boris Johnson verdiği sözü tuttu! İngiliz tanklar Ukrayna sınırında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin ilerleyen saatler ve günlerde Ukrayna'ya "daha fazla askeri destek" vereceğini bildirmişti.

Boris Johnson verdiği sözü tuttu! İngiliz tanklar Ukrayna sınırında

ABD Polonya, Letonya, Litvanya, Estonya'ya toplam 8 adet F-35 savaş uçağı, 32 adet AH-64 Apache ağır taarruz helikopteri ve 800 asker gönderdi.

Boris Johnson verdiği sözü tuttu! İngiliz tanklar Ukrayna sınırında

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın güneyindeki Istres kentinde toplanan 500 Fransız askeri dün ve bugün Romanya'ya gönderildi. NATO tarihinde ilk kez toplu savunma ve caydırıcılık kapsamında aktif hale getirilen NATO Mukabele Kuvveti içinde kara, deniz, hava ve özel birliklerde görev yapan yaklaşık 40 bin asker bulunuyor.

Boris Johnson verdiği sözü tuttu! İngiliz tanklar Ukrayna sınırında

Bilsay Özer
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