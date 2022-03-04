Boris Johnson verdiği sözü tuttu! İngiliz tanklar Ukrayna sınırında

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 9. gününe girdi. Başkent Kiev dahil birçok şehirde Rus bombardımanları sürerken Ukrayna ordusu ve halkı direnişini sürdürüyor. İki taraf arasında çatışmalar sürmeye devam ederken, NATO ülkeleri Ukrayna'ya destek vermeye devam etti.

İNGİLTERE'DEN UKRAYNA'YA TANK DESTEĞİ

Öte yandan direnişe destek olmak isteyen İngiliz hükümeti Ukrayna sınırına çok sayıda Challenger-2 tank ve zırhlı araç sevk edeceğini açıkladı. Sevkiyata ilişkin görüntüler ajanslara düştü. Görüntülerde çok sayıda zırhlı aracın bölgeye intikal ettiği görüldü.

İNGİLTERE UKRAYNA'YA DESTEK SÖZÜ VERMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin ilerleyen saatler ve günlerde Ukrayna'ya "daha fazla askeri destek" vereceğini bildirmişti.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEN 8 ADET F-35 DESTEĞİ

ABD Polonya, Letonya, Litvanya, Estonya'ya toplam 8 adet F-35 savaş uçağı, 32 adet AH-64 Apache ağır taarruz helikopteri ve 800 asker gönderdi.

NATO ÜLKELERİ ROMANYA'YA ASKERİ YIĞINAK YAPIYOR

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın güneyindeki Istres kentinde toplanan 500 Fransız askeri dün ve bugün Romanya'ya gönderildi. NATO tarihinde ilk kez toplu savunma ve caydırıcılık kapsamında aktif hale getirilen NATO Mukabele Kuvveti içinde kara, deniz, hava ve özel birliklerde görev yapan yaklaşık 40 bin asker bulunuyor.