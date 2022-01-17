Bolu'da eğitime kar engeli - Haberler
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Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, yazılı açıklamasında, meteorolojik bilgilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin anlaşıldığını belirtti.

Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini aktaran Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Bolu, Güncel, Haber

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