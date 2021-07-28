Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi oldu. Peki, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları kaçtır? Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre İzmir'deki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Bolu Abant İzzet Baysal taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|90
|90
|481,47237
|490,48942
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|40
|40
|304,52225
|385,89827
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60
|60
|420,62416
|449,01497
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|80
|80
|405,27923
|436,00443
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|383,56482
|414,90220
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|398,96843
|442,63962
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|60
|371,62001
|386,59896
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|60
|362,57852
|398,62197
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|52
|356,12823
|372,13079
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|379,31548
|404,11757
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce)
|SAY
|50
|52
|254,76855
|276,28667
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce)
|SAY
|20
|21
|246,35349
|286,51987
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya (İngilizce)
|SAY
|50
|52
|260,88541
|310,55269
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce)
|SAY
|65
|67
|274,12786
|323,44549
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji
|EA
|100
|100
|383,96913
|403,95392
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|60
|62
|261,67943
|310,84130
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ)
|EA
|40
|41
|237,15867
|254,37937
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|60
|62
|284,87184
|344,28144
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|40
|41
|256,31233
|290,80818
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60
|60
|312,13621
|360,05166
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|40
|41
|276,44088
|340,55320
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık
|EA
|70
|72
|235,04926
|283,52149
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Pazarlama
|EA
|25
|26
|211,53369
|235,17070
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|EA
|60
|62
|239,78439
|289,38942
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|90
|93
|232,38220
|293,53791
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (KKTC Uyruklu)
|EA
|2
|2
|223,05868
|243,08302
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|80
|82
|237,36781
|297,35773
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi
|EA
|80
|82
|254,67460
|296,88432
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (İÖ)
|EA
|50
|52
|230,78191
|281,72820
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye
|EA
|60
|62
|266,61311
|319,43123
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ)
|EA
|50
|52
|236,21116
|264,22432
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler
|EA
|80
|81
|260,88969
|300,71142
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ)
|EA
|40
|41
|234,09080
|262,89324
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|120
|120
|335,29684
|446,54450
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)
|SÖZ
|100
|103
|303,19906
|352,23350
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik
|SÖZ
|80
|82
|269,03443
|306,38397
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|50
|52
|252,58461
|285,58353
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60
|62
|295,20174
|437,91352
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|50
|52
|264,48728
|381,40733
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|70
|71
|293,95420
|347,48714
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|80
|81
|354,06545
|402,78039
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|407,26369
|426,51082
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|71
|364,04702
|401,18575
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|287,40242
|319,87125
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|40
|29
|283,51504
|334,42681
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|333,63747
|361,92407
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|90
|90
|319,39325
|404,19278
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|160
|160
|347,32246
|425,65083
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|160
|160
|501,07403
|520,76383
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|60
|60
|359,85957
|446,86621
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği
|EA
|30
|31
|221,60050
|253,87425
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği
|DİL
|40
|41
|304,21303
|391,38968
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Yabancı Diller Yüksekokulu/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|40
|40
|394,47554
|411,35339
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri
|SAY
|15
|16
|248,63492
|260,27081
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma
|SAY
|40
|41
|266,30290
|319,68068
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
|SAY
|15
|16
|220,02148
|265,54776
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|0
|---
|---
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri
|SAY
|30
|31
|240,02737
|286,05611
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tohum Bilimi ve Teknolojisi
|SAY
|15
|16
|222,83138
|236,29434
Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.
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