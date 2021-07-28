Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi oldu. Peki, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları kaçtır? Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Bolu Abant İzzet Baysal taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 90 90 481,47237 490,48942 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40 40 304,52225 385,89827 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 420,62416 449,01497 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 80 80 405,27923 436,00443 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 383,56482 414,90220 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 60 398,96843 442,63962 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 60 371,62001 386,59896 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 362,57852 398,62197 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 52 356,12823 372,13079 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 379,31548 404,11757 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) SAY 50 52 254,76855 276,28667 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce) SAY 20 21 246,35349 286,51987 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya (İngilizce) SAY 50 52 260,88541 310,55269 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce) SAY 65 67 274,12786 323,44549 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji EA 100 100 383,96913 403,95392 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 62 261,67943 310,84130 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) EA 40 41 237,15867 254,37937 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 60 62 284,87184 344,28144 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 256,31233 290,80818 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 60 312,13621 360,05166 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40 41 276,44088 340,55320 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık EA 70 72 235,04926 283,52149 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Pazarlama EA 25 26 211,53369 235,17070 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60 62 239,78439 289,38942 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 90 93 232,38220 293,53791 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (KKTC Uyruklu) EA 2 2 223,05868 243,08302 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 80 82 237,36781 297,35773 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi EA 80 82 254,67460 296,88432 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50 52 230,78191 281,72820 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 60 62 266,61311 319,43123 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) EA 50 52 236,21116 264,22432 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 80 81 260,88969 300,71142 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40 41 234,09080 262,89324 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 120 335,29684 446,54450 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 103 303,19906 352,23350 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 80 82 269,03443 306,38397 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 50 52 252,58461 285,58353 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 62 295,20174 437,91352 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 50 52 264,48728 381,40733 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70 71 293,95420 347,48714 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 80 81 354,06545 402,78039 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 70 407,26369 426,51082 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 71 364,04702 401,18575 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 60 62 287,40242 319,87125 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 40 29 283,51504 334,42681 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 60 62 333,63747 361,92407 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 90 90 319,39325 404,19278 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 160 160 347,32246 425,65083 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 160 160 501,07403 520,76383 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60 60 359,85957 446,86621 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 30 31 221,60050 253,87425 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 40 41 304,21303 391,38968 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Yabancı Diller Yüksekokulu/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 40 40 394,47554 411,35339 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri SAY 15 16 248,63492 260,27081 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 40 41 266,30290 319,68068 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY 15 16 220,02148 265,54776 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 --- --- BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 30 31 240,02737 286,05611 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY 15 16 222,83138 236,29434

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...