Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları!
Haberler.com - Haberler | Gündem

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi oldu. Peki, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları kaçtır? Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Bolu Abant İzzet Baysal taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği FakültesiSAY9090481,47237490,48942
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY4040304,52225385,89827
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY6060420,62416449,01497
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce ÖğretmenliğiDİL8080405,27923436,00443
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ6060383,56482414,90220
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ6060398,96843442,63962
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6060371,62001386,59896
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA6060362,57852398,62197
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ5052356,12823372,13079
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ6060379,31548404,11757
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce)SAY5052254,76855276,28667
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce)SAY2021246,35349286,51987
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya (İngilizce)SAY5052260,88541310,55269
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce)SAY6567274,12786323,44549
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/PsikolojiEA100100383,96913403,95392
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/SosyolojiEA6062261,67943310,84130
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ)EA4041237,15867254,37937
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/TarihSÖZ6062284,87184344,28144
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)SÖZ4041256,31233290,80818
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ6060312,13621360,05166
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)SÖZ4041276,44088340,55320
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Finans ve BankacılıkEA7072235,04926283,52149
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi/PazarlamaEA2526211,53369235,17070
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve LojistikEA6062239,78439289,38942
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA9093232,38220293,53791
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (KKTC Uyruklu)EA22223,05868243,08302
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletmeEA8082237,36781297,35773
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu YönetimiEA8082254,67460296,88432
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (İÖ)EA5052230,78191281,72820
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/MaliyeEA6062266,61311319,43123
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ)EA5052236,21116264,22432
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkilerEA8081260,88969300,71142
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ)EA4041234,09080262,89324
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyatSÖZ120120335,29684446,54450
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)SÖZ100103303,19906352,23350
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/GazetecilikSÖZ8082269,03443306,38397
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ)SÖZ5052252,58461285,58353
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ6062295,20174437,91352
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)SÖZ5052264,48728381,40733
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ7071293,95420347,48714
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/MimarlıkSAY8081354,06545402,78039
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar MühendisliğiSAY7070407,26369426,51082
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY7071364,04702401,18575
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda MühendisliğiSAY6062287,40242319,87125
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY4029283,51504334,42681
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY6062333,63747361,92407
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY9090319,39325404,19278
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemşirelikSAY160160347,32246425,65083
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp FakültesiSAY160160501,07403520,76383
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ6060359,85957446,86621
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliğiEA3031221,60050253,87425
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm RehberliğiDİL4041304,21303391,38968
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Yabancı Diller Yüksekokulu/İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL4040394,47554411,35339
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe BitkileriSAY1516248,63492260,27081
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki KorumaSAY4041266,30290319,68068
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Kanatlı Hayvan YetiştiriciliğiSAY1516220,02148265,54776
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu)SAY10------
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla BitkileriSAY3031240,02737286,05611
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tohum Bilimi ve TeknolojisiSAY1516222,83138236,29434

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Abdurrahman Bulut
Magazin Emrah Prens Harry Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 13:21:11. #1.16#

title