Bodur: "Fetö Elebaşı, İnsanımızı Allah'ın Dini ile Aldattı"

Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur, FETÖ elebaşının, insanları Allah'ın dini ile aldattığını söyledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından müftülük konferans salonunda seminer gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Nur Akdoğan ve Diyanet İşleri Uzmanı Tuncay Altınışık birim amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlarla buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur seminerde yaptığı konuşmada, "Tarih boyunca birçok kişi ve grup, dinin insanlar üzerindeki etkisinden faydalanarak çeşitli kazançlar elde etmeyi denemiş, din tüccarlığı yapmaktan çekinmemiştir. Bu kişi ve gruplar, kimi zaman ayet ve hadislerin anlamlarını çarpıtmış ve ilgili olmadıkları yerlerde kullanmış, kimi zaman da onları kendi art niyetlerine alet olacak şekilde yanlış yorumlayarak topluma anlatmıştır. Kur'an-ı Kerim'i, hadisleri, ashap-ı kiramın hayatını, dini değer ve kavramları, Müslümanların dini duygularını istismar eden bezirganlar dün olduğu gibi bugün de karşımızdadır. Ayrıca dini istismar edenlerin bir kısmı ise doğrudan dinin kendisini hedef almış ve insanların İslam'a yönelmemesi için dini kavramların içini boşaltmayı ve bu kavramları anlam kaybına uğratmayı bir yöntem olarak benimsemiştir. Görünüşleri, kıyafetleri, oturuşları, kalkışları, ibadetleri, sözleri ve davranışlarıyla mümin gibi davranan münafıklar, ulaşmak istedikleri nihai hedef uğruna hile, yalan, iftira, ihanet, ikiyüzlülük, devlete ait bilgileri düşmana sızdırma ve düşmanla iş birliğine girme gibi her türlü yöntemi uygulamıştır. Hz. Peygamber'i öldürmeyi dahi göze alan, kendi üzerinde yaşadığı toprağı pazarlık konusu eden, gerektiğinde de elini kana bulamaktan çekinmeyen nifak hareketleri, sadece siyasi parçalanmayı değil, aynı zamanda inanç, ibadet ve ahlak alanında yozlaşmayı da hedeflemiştir" dedi.

Bodur şunları söyledi: "15 Temmuz 2016 gecesi haince planlanan bir darbe girişimi yaşadık. Aslında bir milleti ve onun sahip olduğu devleti ve değerleri yok etme planıydı bu. Bu hain girişim, Allah'ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle bertaraf edilirken, tüm dünya din istismarının karanlık çehresiyle yüzleşmiştir. Din kisvesi altında yalan ve hileyle yayılan, İslam'ı maddi-manevi her anlamda çıkarlarına alet eden bir sömürü örgütü olan FETÖ, devletimizin bekasını hedef almış, milletimizin inanç ve değer dünyasını hiçe saymış, dış mihrakların emelleri uğruna kendi halkı üzerine ateş açmaktan çekinmemiştir. Milletin paralarıyla alınan uçaklarla, helikopterlerle millete bomba yağdırmış ve bu asi topluluğun elebaşı, insanımızı Allah'ın dini ile aldatmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız planladığı seminerlerle İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını tahrife yönelen FETÖ ve DEAŞ benzeri yapıların ve yanlış söylemlerinin bilinmesini ve bu amaçla din istismarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Zira bir ibret, metanet ve hamaset gecesi olan 15 Temmuz, üzerimizde derin izler bırakarak hepimize silkinme, kendine gelme ve muhasebe etme sorumluluğu yüklemektedir. Uçurumun kenarından değil, belki de uçurumun dibinden aldı bizi Rabb'imiz" diye konuştu.

Seminer'de Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Nur Akdoğan ve Diyanet İşleri Uzmanı Tuncay Altınışık birer sunuş yaptılar. - ORDU