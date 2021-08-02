Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık

Bodrum ve Milas'ta önceki gün başlayan yangınlar Çökertme ve Mazı'da hayatı kabusa çevirirken, yangına müdahale sırasında açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat mahalle ve köylerdeki evlerini terk etmek istemeyen vatandaşları ikna etmeye çalıştıklarını belirtti. Bölgeden yaptığı canlı yayında yanan yamaçları işaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Cehennemi yaşıyoruz. Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" isyanında bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. Bodrum ve Milas'ın çeşitli bölgelerinde şiddetini artıran yangınlar Çökertme ve Mazı'da felaketi yaşatıyor. Bölgedeki yurttaşlar mahalle ve köylerden tahliye edilmeye çalışılırken, ekiplerin de yangınlara müdahalesi devam ediyor.

"RÜZGAR ÇOK ŞİDDETLİ OLDUĞU İÇİN YANGIN DAHA DA GÜÇLENİYOR"

Bölgedeki son duruma ilişkin bilgiler veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Şu anda çok şiddetli bir rüzgarla karşı karşıyayız. Biraz önce Çökertme'nin içine kadar girme imkanım oldu. Yangın bastırdığı için geri döndük. Rüzgar çok şiddetli olduğu için yangın daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

"ÇÖKERTME CAYIR CAYIR YANIYOR"

Orman ekipleri, itfaiye erleri ve yurttaşların yangına karşı mücadelesinin sürdüğünü aktaran Tokat, "Şu anda Çökertme cayır cayır yanıyor. Çok kötü bir tablo var şu an" diye konuştu. Mahalle ve köylerdeki evlerini terk etmemek isteyen yurttaşlar olduğunu aktaran Tokat, bu yurttaşları ikna etmeye çalıştıklarını da aktardı.

"UÇAKLAR DEVREYE SOKULMADIĞI SÜRECE İŞ BURADA ZOR"

"Yiyecek ve içecek noktasında bariz bir ihtiyacımız yok ama daha fazla söndürme aracına, suya ihtiyacımız var. Hava müdahalesi sabah olunca yapılabilir. Etkin bir hava müdahalesinin olması gerekiyor. Şimdiye kadarkiler çok yetersiz. Şu anda tam karşımda çok parlayan alevleri görüyorum. Rüzgarın şiddetiyle artıyor" diyen Başkan Tokat, Yeniköy Termik Santrali'ne yakın bir noktada olduklarını ifade etti. Tokat, "Ancak rüzgar termik santralin ters yönünde esiyor. Biraz olsun tehlikeyi bertaraf etmemizi sağlayabilir. Uçaklar devreye sokulmadığı sürece iş burada zor" şeklinde konuştu.

ARAS: BİR AN ÖNCE ÇIKALIM BURADAN

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Cehennemi yaşıyoruz. Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

"AĞAÇLARI KORUYAMIYORUZ"

Ahmet Aras, bölgenin cayır cayır yandığını belirterek, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, yayının sonunda alevlerin yaratığı tehlike nedeniyle beraberindekilere "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.