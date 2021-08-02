Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Bodrum ve Milas'ta önceki gün başlayan yangınlar Çökertme ve Mazı'da hayatı kabusa çevirirken, yangına müdahale sırasında açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat mahalle ve köylerdeki evlerini terk etmek istemeyen vatandaşları ikna etmeye çalıştıklarını belirtti. Bölgeden yaptığı canlı yayında yanan yamaçları işaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Cehennemi yaşıyoruz. Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" isyanında bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. Bodrum ve Milas'ın çeşitli bölgelerinde şiddetini artıran yangınlar Çökertme ve Mazı'da felaketi yaşatıyor. Bölgedeki yurttaşlar mahalle ve köylerden tahliye edilmeye çalışılırken, ekiplerin de yangınlara müdahalesi devam ediyor.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık

"RÜZGAR ÇOK ŞİDDETLİ OLDUĞU İÇİN YANGIN DAHA DA GÜÇLENİYOR"

Bölgedeki son duruma ilişkin bilgiler veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Şu anda çok şiddetli bir rüzgarla karşı karşıyayız. Biraz önce Çökertme'nin içine kadar girme imkanım oldu. Yangın bastırdığı için geri döndük. Rüzgar çok şiddetli olduğu için yangın daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık

"ÇÖKERTME CAYIR CAYIR YANIYOR"

Orman ekipleri, itfaiye erleri ve yurttaşların yangına karşı mücadelesinin sürdüğünü aktaran Tokat, "Şu anda Çökertme cayır cayır yanıyor. Çok kötü bir tablo var şu an" diye konuştu. Mahalle ve köylerdeki evlerini terk etmemek isteyen yurttaşlar olduğunu aktaran Tokat, bu yurttaşları ikna etmeye çalıştıklarını da aktardı.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık

"UÇAKLAR DEVREYE SOKULMADIĞI SÜRECE İŞ BURADA ZOR"

"Yiyecek ve içecek noktasında bariz bir ihtiyacımız yok ama daha fazla söndürme aracına, suya ihtiyacımız var. Hava müdahalesi sabah olunca yapılabilir. Etkin bir hava müdahalesinin olması gerekiyor. Şimdiye kadarkiler çok yetersiz. Şu anda tam karşımda çok parlayan alevleri görüyorum. Rüzgarın şiddetiyle artıyor" diyen Başkan Tokat, Yeniköy Termik Santrali'ne yakın bir noktada olduklarını ifade etti. Tokat, "Ancak rüzgar termik santralin ters yönünde esiyor. Biraz olsun tehlikeyi bertaraf etmemizi sağlayabilir. Uçaklar devreye sokulmadığı sürece iş burada zor" şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık

ARAS: BİR AN ÖNCE ÇIKALIM BURADAN

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Cehennemi yaşıyoruz. Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık

"AĞAÇLARI KORUYAMIYORUZ"

Ahmet Aras, bölgenin cayır cayır yandığını belirterek, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, yayının sonunda alevlerin yaratığı tehlike nedeniyle beraberindekilere "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
Milas'ın Beyciler köyünde yangın sabaha kadar sürdü! Köylüler adeta kabusu yaşadı
Milas'ın Beyciler köyünde yangın sabaha kadar sürdü! Köylüler adeta kabusu yaşadı
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Aliyev Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Ece Erken Çağatay Akman Sevda Erginci
Spor Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.08.2021 10:30:05. #1.13#

title