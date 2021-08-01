Bob Marley Faruk kim? GORA oyuncuları kimlerdir? GORA filmi konusu, ne zaman çekildi?
2021 yılının başında kaybettiğimiz usta oyuncu Rasim Öztekin, rol aldığı filmlerle dikkat çeken bir isim olmuştur. Bob Marley Faruk kim? sorusunun yanıtı da Rasim Öztekin hakkında araştırılan başlıklar arasında yer almaktadır. G.O.R.A adlı filmde rol alan Rasim Öztekin hakkında merak edilen konuların yanıtlarını sizler için derledik. GORA oyuncuları kimlerdir? GORA filmi konusu, ne zaman çekildi?
Bob Marley Faruk kim? sorusunun yanıtı Cem Yılmaz'ın önemli filmlerinden olan G.O.R.A. izleyicileri tarafından araştırılan başlıklar arasında yer aldı. GORA oyuncuları kimlerdir? GORA filmi konusu, ne zaman çekildi?
GORA KONUSU NEDİR?
Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.
GORA OYUNCULARI KİMLERDİR?
Cem Yılmaz | Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar, Vumar'ın oğlu Timar
Rasim Öztekin |Bob Marley Faruk
Özkan Uğur | Garavel, Anonsçu
Şafak Sezer | Kuna
Özge Özberk | Ceku Lamtina
Ozan Güven | Robot 216, Gerzek
Engin Günaydın | Editör
İdil Fırat | Mulu Lamtina
Erdal Tosun | Rendroy
Cezmi Baskın | Amir Tocha Lamtina
Muhittin Korkmaz | Tihulu
GORA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
G.O.R.A. , senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir. Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi.
BOB MARLEY FARUK KİMDİR?
Uzayda geçen filmde yer alan Bob Marley Faruk karakteri ise izleyenlerin beğenisini toplayarak hafızalarda yer edindi. Şarkıcı Bob Marley'in rastalı saçları ve müzik tarzı olan reggae ile özdeştirilen karaktere ise usta oyuncu Rasim Öztekin hayat vermiştir.
RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?
Rasim Öztekin (14 Ocak 1959; İstanbul - 8 Mart 2021; İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.
RASİM ÖZTEKİN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.
1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Hayatının son yıllarında Youtube'de de içerikler üretmiştir.
8 Mart 2021 günü aramızdan ayrılmıştır.
RASİM ÖZTEKİN VEFAT MI ETTİ? HASTALIĞI NEYDİ?
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart 2021 tarihinde saat 21 sularında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ALDIĞI ÖDÜLLER
1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu
1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu
2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü
2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"
2011, Yılın Nasrettin Hocası
OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
Şahları da Vururlar (1980-85)
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)
Anna'nın 7 Ana Günahı (1983-84)
Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)
Hayrola Karyola (1985-86)
Eşek Arıları (1985-86)
Muzır Müzikal (1986-87)
İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)
İstanbul'u Satıyorum (1986-87)
Don Juan İle Madonna (1988-89)
Soyut Padişah (1989-90)
Yorgun Matador (1990-91)
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)
Güle Güle Godot (1992-93)
Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)
Haldun Taner Kabare (1997-98)
Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)
Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)
Fişne Pahçesu (2000-01)
Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)
Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)
Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)
Uzun Donlu Kişot (2004-05)
Kiralık Oyun (2005-06)
Boşgezen ve Kalfası (2008)
ROL ALDIĞI FİLMLER
Baba Parası - 2020
Dijital Esaret - 2019
Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)
Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)
Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)
Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)
Düğün Dernek - 2013 (İsmail)
Vay Arkadaş - 2010
Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)
Kanal-İ-Zasyon - 2009
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009
Kabadayı - 2007 (Sürmeli)
Kapılara Dikkat - 2006
Balıketi - 2006
Şans Kapıyı Kırınca - 2004
Pardon - 2004 (Muzaffer)
Aktör Eskisi - 2004
G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)
Bay E - 1995
Türk Tutkusu - 1994
Tersine Dünya - 1993
Kurt Kanunu - 1991
Arabesk - 1988
72. Koğuş - 1987
Bir Günlük Aşk - 1986
ROL ALDIĞI DİZİLER
Ev Yapımı - 2020 (Ba?rol oyuncu)
Görevimiz Komedi - 2018 (Ba?rol oyuncu)
Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)
İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)
Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)
Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)
Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)
Komedi Türk - 2008
Eyvah Halam - 2008
Suç Dosyası - 2007
Güzel Günler - 2007
Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006
Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)
Hırsız Polis - 2005
Dolunay - 2005
Ev Hali - 2002
Yeni Hayat - 2001
Paşa Baba Konağı - 2000
Kızım Osman - 1998
Başka İstanbul Yok - 1996
Boşgezen ve Kalfası - 1995
Varsayalım İsmail - 1991
Köşe Dönücü - 1983
Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987
Eğrisiyle-Doğrusu - 1988