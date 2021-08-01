Bob Marley Faruk kim? GORA oyuncuları kimlerdir? GORA filmi konusu, ne zaman çekildi?

2021 yılının başında kaybettiğimiz usta oyuncu Rasim Öztekin, rol aldığı filmlerle dikkat çeken bir isim olmuştur. Bob Marley Faruk kim? sorusunun yanıtı da Rasim Öztekin hakkında araştırılan başlıklar arasında yer almaktadır. G.O.R.A adlı filmde rol alan Rasim Öztekin hakkında merak edilen konuların yanıtlarını sizler için derledik. GORA oyuncuları kimlerdir? GORA filmi konusu, ne zaman çekildi?

Bob Marley Faruk kim? sorusunun yanıtı Cem Yılmaz'ın önemli filmlerinden olan G.O.R.A. izleyicileri tarafından araştırılan başlıklar arasında yer aldı. GORA oyuncuları kimlerdir? GORA filmi konusu, ne zaman çekildi?

GORA KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.

GORA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cem Yılmaz | Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar, Vumar'ın oğlu Timar

Rasim Öztekin |Bob Marley Faruk

Özkan Uğur | Garavel, Anonsçu

Şafak Sezer | Kuna

Özge Özberk | Ceku Lamtina

Ozan Güven | Robot 216, Gerzek

Engin Günaydın | Editör

İdil Fırat | Mulu Lamtina

Erdal Tosun | Rendroy

Cezmi Baskın | Amir Tocha Lamtina

Muhittin Korkmaz | Tihulu

GORA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

G.O.R.A. , senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir. Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi.

BOB MARLEY FARUK KİMDİR?

Uzayda geçen filmde yer alan Bob Marley Faruk karakteri ise izleyenlerin beğenisini toplayarak hafızalarda yer edindi. Şarkıcı Bob Marley'in rastalı saçları ve müzik tarzı olan reggae ile özdeştirilen karaktere ise usta oyuncu Rasim Öztekin hayat vermiştir.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin (14 Ocak 1959; İstanbul - 8 Mart 2021; İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

RASİM ÖZTEKİN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Hayatının son yıllarında Youtube'de de içerikler üretmiştir.

8 Mart 2021 günü aramızdan ayrılmıştır.

RASİM ÖZTEKİN VEFAT MI ETTİ? HASTALIĞI NEYDİ?

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart 2021 tarihinde saat 21 sularında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ALDIĞI ÖDÜLLER

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"

2011, Yılın Nasrettin Hocası

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Şahları da Vururlar (1980-85)

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)

Anna'nın 7 Ana Günahı (1983-84)

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)

Hayrola Karyola (1985-86)

Eşek Arıları (1985-86)

Muzır Müzikal (1986-87)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)

İstanbul'u Satıyorum (1986-87)

Don Juan İle Madonna (1988-89)

Soyut Padişah (1989-90)

Yorgun Matador (1990-91)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)

Güle Güle Godot (1992-93)

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)

Haldun Taner Kabare (1997-98)

Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)

Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)

Fişne Pahçesu (2000-01)

Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)

Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)

Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

Uzun Donlu Kişot (2004-05)

Kiralık Oyun (2005-06)

Boşgezen ve Kalfası (2008)

ROL ALDIĞI FİLMLER

Baba Parası - 2020

Dijital Esaret - 2019

Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)

Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)

Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)

Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)

Düğün Dernek - 2013 (İsmail)

Vay Arkadaş - 2010

Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)

Kanal-İ-Zasyon - 2009

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009

Kabadayı - 2007 (Sürmeli)

Kapılara Dikkat - 2006

Balıketi - 2006

Şans Kapıyı Kırınca - 2004

Pardon - 2004 (Muzaffer)

Aktör Eskisi - 2004

G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)

Bay E - 1995

Türk Tutkusu - 1994

Tersine Dünya - 1993

Kurt Kanunu - 1991

Arabesk - 1988

72. Koğuş - 1987

Bir Günlük Aşk - 1986

ROL ALDIĞI DİZİLER

Ev Yapımı - 2020 (Ba?rol oyuncu)

Görevimiz Komedi - 2018 (Ba?rol oyuncu)

Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)

İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)

Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)

Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)

Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)

Komedi Türk - 2008

Eyvah Halam - 2008

Suç Dosyası - 2007

Güzel Günler - 2007

Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006

Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)

Hırsız Polis - 2005

Dolunay - 2005

Ev Hali - 2002

Yeni Hayat - 2001

Paşa Baba Konağı - 2000

Kızım Osman - 1998

Başka İstanbul Yok - 1996

Boşgezen ve Kalfası - 1995

Varsayalım İsmail - 1991

Köşe Dönücü - 1983

Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987

Eğrisiyle-Doğrusu - 1988