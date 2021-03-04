Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin daha önce 3 kez düştüğü ortaya çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen ve 9 askerimizin şehit olduğu Cougar tipi askeri helikopterle ilgili kahreden bir detaylar ortaya çıktı. 1993 yılında alınımına başlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterin daha önce 3 kez düştüğü ortaya çıktı. Farklı yıllarda gerçekleşen kazalarda toplam 28 askerimiz şehit oldu.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı AS 532 Cougar tipi askeri helikopter henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. 9 askerimizin şehit olduğu, 4 askerimizin ise yaralandığı kazada, Cougar tipi helikopterin daha önce 3 kez düştüğü ortaya çıktı.

KAZALARDA TOPLAM 28 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

İlk kaza 4 Haziran 1997'de gerçekleşti. Kuzey Irak'taki operasyonlara katılan askerleri taşıyan Cougar tipi helikopter, PKK'nın attığı füze ile vuruldu, helikopterdeki 11 asker hayatını kaybetti.

İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde de 29 Nisan 2003'te gerçekleşti. Eğitim uçuşu yapan AS532 Cougar helikopter, yüksek gerilim hattına takılarak düştü, olayda 4 asker hayatını kaybetti, bir asker ise ağır yaralandı.

Son kaza ise Şırnak'ta yaşandı. Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Cougar tipi helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü.Kazada 13 askerimiz şehit oldu.

AS 532 COUGAR TİPİ HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ

Bitlis'te düşen askeri Cougar tipi helikopterin özellikleri de belli oldu. Tam adı AS 532 Cougar olan helikopter, iki motorlu olup çok amaçlı olarak kullanılıyor. İlk kez 1977 yılında uçan Cougar tipi helikopterin ilk versiyonu, 1330kW Turbomeca Makila 1A1 turboshaft motor ile donatıldı. 1990 yılında tüm askeri Super Puma olarak bilinen helikopterlerin adı Cougar olarak değiştirildi. Sivil versiyonu halen Puma olarak adlandırılan helikopterin değişik görevler için farklı versiyonları bulunmaktadır.

HELİKOPTERİN SIK KULLANILAN İKİ VERSİYONU

AS 532 UL/AL: Cougar'ların en uzun versiyonu olan bu tip, 2 pilot ve 25 asker taşımaktadır. Makineli tüfek ve roket gibi silahlarla da silahlandırılabilir.

AS 532 SC: Bu tip deniz kuvvetleri versiyonudur. Deniz altı arama ve yok etme, arama-kurtarma, sahil güvelik görevlerinde kullanılabilir. Cougar Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde askeri amaçlarla kullanılmaktadır.

ALIMINA 1993'TE BAŞLANDI

Alımına 1993'te karar verilen AS532'lerden ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa'da imal edilen helikopterler Kara Kuvvetleri'ne 1996'dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995'teki ikinci alım anlaşması izledi.

Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Hava Kuvvetleri'ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri'ne verildi. Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar'lar, 842 kilometre menzilli. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.