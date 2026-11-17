Sarıkamış'ta şehre inen 3 ayı çöp konteynerini devirdi! Köpekler sarınca kaçtılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün gece geç saatlerde Üniversite TOKİ Konutları çevresine inen 3 ayı, çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı. Kış uykusuna hazırlanan ayıların etrafını bir anda köpekler sardı; bir süre çevrede gezinen ayılar köpeklerden kaçarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
KARS'ın Sarıkamış ilçesine inen 3 ayı, cep telefonuyla görüntülendi. Ayılar, etrafını saran köpeklerden kaçarak uzaklaştı.
ÇÖP KONTEYNERİNİ DEVİRDİLER
Yaklaşan kış mevsimi sebebiyle uykuya yatmaya hazırlanan 3 ayı, dün gece geç saatlerde Sarıkamış ilçesindeki Üniversite TOKİ Konutları çevresinde görüldü. Ayılar, çöp konteynerini devirerek yiyecek ararken görüntülendi.
KÖPEKLER SARINCA KAÇTILAR
Ayıların etrafını bir anda köpekler sardı. Birinin diğerlerine göre daha iri olduğu görülen ayılar, bir süre çevrede gezindikten sonra köpeklerden kaçarak uzaklaştı. Ayılar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.