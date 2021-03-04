Bitlis'te Askeri helikopter neden düştü? Kaç askerimiz şehit oldu? Askeri helikopterin düşme sebebi nedir?

Son dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, 9 personelin şehit olduğunu ve 4 personelin yaralandığını bildirdi. Peki, Bitlis'te Askeri helikopter neden düştü? Kaç askerimiz şehit oldu? Askeri helikopterin düşme sebebi nedir? Kaç kişi vefat etti? Kaç kişi yaralandı?

Son dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, 9 personelin şehit olduğunu ve 4 personelin yaralandığını bildirdi. Peki, Bitlis'te Askeri helikopter neden düştü? Kaç askerimiz şehit oldu? Askeri helikopterin düşme sebebi nedir? Kaç kişi vefat etti? Kaç kişi yaralandı? İşte detaylar haberimizde…

BİTLİS'TE ASKERİ HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 10 askeri personel şehit oldu, 3'ü ise yaralandı.

Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

KAÇ ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı, helikopter kazasında yaralanan 1 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan kahraman silah arkadaşlarımızdan 1'i daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. Yaralı 3 askerin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

MSB, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı belirlenmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz"

ERDOĞAN, KAZA İLE İLGİLİ BAKAN AKAR'DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

SOYLU VE AKAR BÖLGEYE GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bölgeye gitti. Akar'ın yanında kuvvet komutanlarının da yer aldığı belirtildi.