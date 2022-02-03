Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları! Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon oyuncuları: Züleyha, Fikret, Lütfiye, Şermin, Betül kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir. Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon oyuncuları

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Furkan Palalı, Nazan Kesal, Polen Emre, Aras Şenol, Selin Genç, Selin Yeninci, Sibel Taşçıoğlu, Serpil Tamur, yer almaktadır.

Hilal Altınbilek/ Züleyha

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

İbrahim Çelikkol/ Hakan Gümüşoğlu

Hakan Gümüşoğlu gizemli, karizmatik ve adaletli bir İzmirli. İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'daki pek çok ismin tam tersine tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir iş adamı. Hakan'a göre insan gerektiğinde zekayla, inatla, azimle savaşmalıdır. Hakan savaştan dönmez, kenara çekilmez ve amaca giden yolda hiçbir engeli kabul etmez. İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem Demir Yaman ile kesişmiş. Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikayenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.

Furkan Palalı/ Fikret Fekeli

Fekeli'nin hayatta olduğunu dahi bilmediği yeğeni. Hem duygusal hem öfkeli, hem yumuşak hem sert, duyguları hızla yükselip alçalan, öfkesine hakim olamayan, ardından şiddetle pişman olan, aşkta da gözü kara biri... Hayattan her konuda alacaklı ve tahsil etmeye de oldukça kararlı. Uzun yıllardır yaşadığı Almanya'dan ata topraklarına dönen Fikret'in gerçek niyetini kendisinden başka kimse bilmemektedir. Fikret'in gelişi hem Yaman'ların hem Fekeli'lerin gündemini derinden sarsacak, Çukurova'da kartlar yeniden dağılacaktır. Almanya'da bugüne kadar ne yaptığı bilinmeyen Fikret, Çukurova'ya neden geldi? Tek yakını ve mirasçısı olarak Yılmaz'ı kabul eden Ali Rahmet Fekeli öz yeğeninin çıkıp gelmesiyle ne yapacak?

Hülya Darcan/ Lütfiye Duman

Fekeli'nin yeğeni bildiği ancak Adnan Yaman'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Fikret'in teyzesidir. Boşnak kökenli, tatlı dilli, sevecen bir kadındır. Eşi Muzaffer'in ölümünden sonra yalnız yaşar. Lütfiye, Fikret'in annesi Safiye'nin hem ablası hem dert ortağıdır. Fikret, intikam almak için Çukurova'ya döndüğünde Fekeli, çareyi kadim dostu Lütfiye'yi Çukurova'ya getirmekte bulur. Lütfiye hem Fikret'i intikamdan vazgeçirmek hem de Fekeli'ye yardım etmek için Çukurova'ya gelir, sevecenliği ve fedakârlığıyla tüm dengeleri değiştirir.

Erkan Bektaş

Abdülkadir Keskin

Abdülkadir Keskin bilge ve korkusuz biri. Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan Abdülkadir Keskin'e babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış bir hesap var. İş hayatı vesilesiyle Çukurova'ya gelmiş görünse de Abdülkadir aslında mirasının intikam kısmını tahsil etmek için dönüyor. Söz konusu intikam olunca gözü hiçbir şeyi görmeyen Abdülkadir, tüm bildiklerini ant içtiği intikamını almak için kullanacak. Abdülkadir Keskin Çukurova'nın hakimi olmak için Hakan Gümüşoğlu'nun iş ortağı unvanıyla cemiyet ve iş dünyasına giriş yapacak.

Altan Gördüm

Haşmet Çolak

Haşmet Çolak nam-ı diğer Çolak Ağa, hasımlarını vurduğu için 20 yıldır hapistedir. Özgürlüğüne kavuşup yaşadıklarının hesabını sormak için memleketi Çukurova'ya döner. Çolak Ağa'nın gelişi sadece Yamanlar için değil tüm Çukurova için bir tehdittir.

Bülent Polat

Gaffur

Yamanlar çiftliğinin kahyası. Doğma büyüme Adanalı. Konağın kahyalığı ona babasından miras kamış. Gaffur babası gibi yetenekli, akıllı ve dürüst biri olmadığı için görevinde de pek başarılı değil. Hünkar hem babasının hatırına hem de düzene ve çiftliğe hakim oldukları için Gaffurları yanlarında tutuyor. Gaffur aynı zamanda Yılmaz'ın askerlik arkadaşı.Yılmaz çiftliğe ilk geldiğinde onu içten karşılıyor ancak iş istediğini öğrenince tavrını değiştiriyor. İşini elinden alacak korkusuyla Yılmaz'a düşman kesiliyor.

İlayda Çevik

Betül Arcan

Betül, Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman'ın kuzeni. Güzel, kaprisli ve sosyetik. Lüks yaşama oldukça meraklı. Üniversite eğitimini Paris'te almış. Dönemin şartlarında, Paris havasını Çukurova'ya getiren gösterişli ve hırslı bir karakteri var. Daha çok babasından yana olduğunu hissettiren, yıllarca kuzeni Demir ile ilişkisini de annesinin anlattıkları ile sınırlı tutan Betül, Çukurova'da dengeleri değiştirecek bir karakter.

Serpil Tamur

Haminne

Hünkar Yaman'ın annesi, Demir Yaman'ın anneannesi. Çok yaşlı, sıklıkla kelimeleri, durumları ve olayları karıştırıyor. Bazen geçmişi bugünmüş gibi hatırlıyor. Bu karışıklık zaman zaman güldürse, zaman zaman hüzünlendirse de bazen konak içinde olayların karışmasına sebep oluyor. Hünkar, en çok Züleyha'nın ona bakmasından hoşlanıyor.

Sibel Taşçıoğlu

Şermin Yaman

Demir'in amcasının kızı. Hünkar ve Demir'in gizli düşmanı. Babası Şerafettin Yaman'dan kalan bütün mirası çar çur ettiği için Demir'den geçiniyor. Kocasını beğenmiyor ama boşanmak da istemiyor. Hayattaki tek amacı Yaman'ların mirasının kızına kalmasını sağlamak. Demir'in oğlu olunca hayalleri başına yıkılıyor.

Aras Şenol

Çetin

Fekeli'nin sağ kolu, Yılmaz'ın sırdaşı. Çok çalışkan, namuslu, temiz biri. Hayatını işine ve Fekeli Ağa'ya adamıştır. Onu baba gibi sevmektedir. Bugüne kadar bir gönül ilişkisi olmamış. Ama, Yamanların konağından Gülten'le yolu kesişince gönlüne büyük bir aşk düşer. Çetin tüm yaşananlara rağmen kalbinin sesiyle hareket etmeye devam edecektir.

Polen Emre

Fadik

Konağın çalışanlarından. Dedikoduculuğu yüzünden başı dertten kurtulmuyor. Başlangıçta Züleyha'yı çok kıskanıyor. Züleyha'nın ayağını kaydırmaya uğraşıyor. Zamanla Züleyha'nın evin hanımı olduğunu kabullenerek taraf değiştiriyor.

Yeliz Doğramacılar

Füsun

Şermin'in en yakın arkadaşı. Çukurova'nın hatırı sayılır kadınları arasında en meraklı olanı. Eşi sıklıkla yurtdışına iş için gittiği için Füsun da kendini hayır işlerine vermiş, diğer kadınlarla beraber dernek işleriyle ilgilenmektedir. Şermin'le beraber ortalığı karıştırmakta üstüne yoktur.

Şahin Vural

Raşit

Kimsesiz olan Raşit, Hatip Ağa'nın adamıyken bir anda kendi Yamanlar Konağı'nda çalışırken bulmuştur. Aslında iyi niyetli olan Raşit, gönlünü konağın demirbaşlarından Fadik'e kaptırınca yerini iyice sağlamlaştırır. Gaffur'la arasındaki çekişme hiç bitmemektedir.

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