Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı ekrana geldi! Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm izle
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Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı ekrana geldi! Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 64. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

21.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:16

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 17 Eylül'de izleyen karşısına çıktı. Son bölümün ardından seyirci, Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Züleyha, oğlu ile ilgili gerçeği sonunda Yılmaz'a açıklar ve büyük savaş yeniden alevlenir. Yılmaz ile kavuşma hayalleri kuran Züleyha, Yılmaz ile Demir arasındaki yeni fırtınaya hazır olmalıdır.

Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı ekrana geldi! Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm izle

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜM ÖZETİ

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir'in, "Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması" emrine Hünkar bile karşı duramadı.

Gece çöpü çıkarmaya gittiğinde Müjgan'ın silahı ve kendisi için kurduğu darağacı ile burun buruna gelen Züleyha, ilmeği boynuna geçirecek mi? Müjgan, Yılmaz'la arasındaki en büyük engeli ortadan kaldırmak için katil olmayı göze alacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı ekrana geldi! Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm izle

Hünkar, Züleyha'yı korumaya çalıştıkça öfkesi artan Demir, annesine son darbeyi vuracak. Hünkar, Demir'i torunlarını anneleriyle kavuşturmaya ikna etmeye çalışırken, anne-oğul arasındaki uçurum bir kat daha açılacak!

Torunlarını bulmak için attığı her adımda oğlunu biraz daha kaybeden Hünkar, tüm bu karmaşanın ortasında öyle biriyle karşılaşıyor ki gözlerinden adeta alev çıkıyor!

Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı ekrana geldi! Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm izle

Hünkar Yaman'ın hiç ummadığı bir anda karşılaştığı Sevda Çağlayan, iki kadını da büyük bir savaşın eşiğine getiriyor. Çukurova'nın en güçlü hükümran kadını Hünkar ile İstanbul gazinolarının en büyük assolistlerinden Sevda'yı karşılaştıran ortak kader ne? Bu iki kadın hayatlarının en büyük savaşına girerken, Çukurova'da taş taş üstünde kalabilecek mi?

Hünkar, eşinin ihaneti ile ilk kez gerçek bir savaşa giriyor. Çünkü bu kez, aynı ihanetin bir tarafında oğlu var!

Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı ekrana geldi! Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm izle

Yılmaz, Züleyha'dan vazgeçip, yuvasına dönecek mi? Yoksa Yılmaz, Adnan'ın babası olduğunu öğrenip evladının peşine mi düşecek? İki sezondur merakla beklenen sorunun cevabı 3. sezonun başında nihayet ortaya çıkacak mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Adana'da geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda; Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Aras Şenol, Polen Emre, Furkan Palalı, Nazal Kesal yer alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı ekrana geldi! Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm izle

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