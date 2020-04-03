Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukuroava 62. bölüm izle
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Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukuroava 62. bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm var mı sorusu araştırılıyor. Sonunda Hünkar, Züleyha'yı hapisten çıkarmıştır. Peki, Züleyha çocuklarına kavuşabilecek mi? Demir'in tüm karşı koyuşlarına rağmen Hünkar ve Züleyha çocukları görebilmek için çabalar. Diğer yandan Züleyha tüm gerçekleri açıkladığı bir mektup kaleme alır. Bir Zamanlar Çukurova izle...

03.04.2020 08:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:01
Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukuroava 62. bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı ekrana geldi. Yayımlanan son bölümde; Züleyha hapishanede zehirlenerek hastaneye kaldırılır. Bunda tek suçlu Demir gibi görünür. Demir ise arabasında beklenemdik bir misafirle yolculuğa çıktığının farkında değildir ve sırrına mink yolcu da ortak olur. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları haberimizde.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 63. BÖLÜM FRAGMANI

Züleyha'nın Yılmaz'a yazdığı mektup, Müjgan'ın eline geçer. Mektupta, Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğu yazıyordur. Bu bilgiden sonra Müjgan'ın ne yapacağı merak konu olmuşken, Hükar ve diğerlerinin çabasıyla Züleyha sonunda hapisten çıkar.

Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukuroava 62. bölüm izle

Demir, her ne kadar zalimlik yapmayı sürdürse de olanlar ve yaptıkarı onu da derinden üzmüştür ve göz yaşlarına hakim olamaz. Müjgan'ın halası Behice ise farklı emellerin peşindedir ve hastanede doktor kılığında ekrana yansır.

Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukuroava 62. bölüm izle

Züleyha, hapisten çıktıktan sonra bir akşam kimsenin olmadığı bir yerde Yılmaz'ı beklerken karşısına elinde silahla Müjgan gelir. Peki, Müjgan Züleyha'yı vuracak mı? Yılmaz gerçekleri öğrenecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukuroava 62. bölüm izle

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz'ın cezaevine yolladığı yardımlar ve para ile, Züleyha koğuşta ağa ilan edilir. Züleyha çocuklarının hasretiyle gözyaşları içinde yaşarken, bir yandan da herkese yardım etmeye çalışmaktadır. Kimse ne olduğunu anlamadan Züleyha fenalaşır ve ağır zehirlenme vakası olarak hastanaye kaldırılır. Gözler ise hemen Demir'e çevrilir. Züleyha'nın zehirlenmesinde tek şüpheli o'dur. Ancak, Züleyha için tehlike hastahanede de devam edecektir.

DEMİR VE ÜZÜM KIZ'IN SIRRI NE?

Hünkar'ın Züleyha ile haberleştiğini öğrenen Demir yine esip gürler. Evde onun bağırmasından korkan Üzüm, bahçede bir otomobile saklanır! Otomobil Demir'indir ve Demir, Adana dışına çıktığında arabadaki küçük yolcusunu fark eder. Bu plansız seyahat, Demir ve Üzüm'ün bir sır paylaşmasına ve dost olmalarına vesile olacaktır. Ama sırları, Hünkar ve Saniye arasında merak konusudur.

Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukuroava 62. bölüm izle

HÜNKAR ZÜLEYHA'YA NE SÖZ VERİR?

Züleyha'nın hastaneye kaldırıldığı haberi şehre yayılınca Hünkar da Yılmaz da koşarak hastaneye gider. Yılmaz geldiğinde henüz kendine gelmemiş olan Züleyha, Hünkar odadayken gözlerini aralar. Ve ondan çok zor bir konuda söz vermesini ister. Hünkar her ne kadar dirense de Züleyha'nın gözyaşlarına ve yalvarmalarına daha fazla karşı gelemez ve istediğini yapacağına dair söz verir.

FEKELİ VE YILMAZ KARŞI KARŞIYA

Fekeli ve Çetin ölümle burun buruna gelir. Silahlarını çıkarıp otomobillerini siper ederek uzun bir mücadeleye girişirler. Tüm bu karmaşanın ardından Yılmaz ile Fekeli de tekrar karşı karşıya gelir. Üstelik, gerilen sinirler ile silahlar çekilir ve Fekeli, Yılmaz'ın silahını kendine doğrultur!

Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukuroava 62. bölüm izle

Şehir tam bir kaosa sürüklenirken, Şermin ise kendi dünyasının derdindedir. Savcı Jülide'yi hem Adana'dan hem Dr. Sabahattin'den uzaklaştırmak için yaptığı planı devreye sokmuş ve seyre başlamıştır. Ama elbette Jülide'nin rüşvet almakla suçlanması ile Sabahattin önce Şermin'den şüphelenir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

ATV'de ekrana gelen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ile büyük beğeni topluyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu şöyle; Turgay Aydın, Kerem Alışık, Serpil Tamur, Bülent Polat, Selin Yeninci, Melike İpek Yalova, Sibel Taşçıoğlu, Selin Genç, Polen Emre, Aras Şenol yer alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukuroava 62. bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukuroava 62. bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukuroava 62. bölüm izle

Haberin Videosu:

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukuroava 62. bölüm izle
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