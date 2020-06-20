Bir tepkide Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'dan geldi
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Bir tepkide Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'dan geldi

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, geçtiğimiz gün Bilecik Belediye Meclisinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arasında yaşanan olaylara tepki göstererek, "İçişleri Bakanlığı bünyesinde gerekli...

Bir tepkide Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'dan geldi
20.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:28

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, geçtiğimiz gün Bilecik Belediye Meclisinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arasında yaşanan olaylara tepki göstererek, "İçişleri Bakanlığı bünyesinde gerekli suç duyurularında bulunacağız. Meclisin temel özelliği muhalefetin konuşturulmasıdır" dedi.

Bilecik Milletvekili Selim Yağcı yaptığı açıklamada, "AK Parti her zaman olduğu gibi toplumla iç içe, kucak kucağa toplumun hizmetinde. Başladığımız günden beri 18 senedir milletimizle el ele gönül gönüle hiçbir sıfat farkı gözetmeksizin çalışmaya devam ediyoruz. Biz bu milletimizden bu yetkileri alırken, milletinin her kesimini eşit tutarak bu noktaya geldik. Bilecik'te son yıllarda belediyeye başkanlığı yapmış hem faaliyetler noktasında hem davranışlar noktasında maalesef üzüntü ile karşılıyorum. 15 yıl belediye başkanlığı yapmış bir kimse olarak söylüyorum doğru noktada değiller. Siyaseti de bir denge, karşılıklı hoşgörü, sevgi ve saygı her zaman olmuştur. Siyasetin en yoğun olduğu seçim dönemi de dahil siyasi figürler arasında birbirini dışlayıcı, hor hakir görücü davranışlar olmamıştır. Demokrasinin temek ana fikri birbirinin fikrine saygı göstermek tahammül edebilmektir. Ben 15 yıl belediye başkanı yaptığım zaman bazen 3 kişiyle temsil eden grup sözcülerinin belki de saatlerce konuştuğunu bilirim ve buna ilişkin ne el işareti yaptığımı, ne de bir harekete varan sözler sarf etmedim. Daha önceden belediye meclisinde AK Partili Belediye Meclis üyemiz Muhammet Karadayı arkadaşımıza yapıldığı gibi 'Çık dışarı' demedim. Bu tamamen hadsizliktir. Hiçbir seçilmiş meclis üyesi hiçbir başkanın da dışarıya çıkarma gibi hak ve yetkisi olamaz" dedi.

"Siyasetin dili bu olmamalı, lisanı bu olmamalı"

Hep birlikte Bilecik olmanın keyfini yaşamaları gerektiğini anlatan Milletvekili Yağcı, "Diriliş kuruluş ve kurtuluşun beşiği olan bir şehir de değişik yerlerden gelerek ben Bilecikliyim diyen her kardeşimiz bu şehrin birinci sınıf vatandaşıdır, başımızın tacıdır. Bilecik, Erzurum'dan gelen Trabzon'dan gelen Rize'den gelen Sinop'tan gelenler Sivas'tan gelenler, Rumeli'den gelenler ve sayamadığım güzel illerimizden gelen vatandaşlarımız var. Bizler bu arkadaşlarımız ile bir bütün oluşturuyoruz, bu arkadaşlarımızın da Bilecik'in sorunlarına açık yürekle görüş bildirmeye hakkı vardır. İktidarda olan arkadaşlarında görev başında olan arkadaşlarında buna tahammül etme konumları ve durumları olmalıdır. Bu Bilecik'te yaşayan tüm hemşehrilerim adına tüm kardeşlerimin adına nereden gelirse doğum yeri neresi olursa olsun Çetin Bey'e yapılan bu davranışın söylenen bu sözün kınıyorum. Siyasetin dili bu olmamalı, lisanı bu olmamalı" dedi.

"Talihsizliğin ötesinde ayıp olarak telaffuz ediyorum"

Belediye meclisindeki söylemlerin şehrin edebine, adabına hemşehrilik hukukumuza uymadığını düşündüğünü dile getiren Milletvekili Yağcı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu şehirde de ter akıtıp her alanında da emeği olan gayreti olan bir siyasi partinin mensubuyuz onun için bizim bu fikirlerimiz ve düşüncelerimiz dikkate alınırsa kendileri hata yapmaktan daha az hata yaparlar. Gerek sayın başkanın gerek sayın başkan yardımcısının ben sayın diyorum orada ve dışarıdaki sevgili vatandaşlarımızın bu anlamda Çetin Bey şahsında hemşehrilerimize ayrımcılık ifade eden tarz ve tavırlarını talihsizliğin ötesinde ayıp olarak telafi ediyorum. Şehrin edebine, adabına hemşehrilik hukukumuza uymadığını düşünüyorum. Biz takipteyiz doğru bildiğimizi söyleyeceğiz, yanlışları düzeltme gayreti içerisinde olacağız ama her zaman milletimizin verdiği karara da sonuna kadar saygı duyacağız."

"Beğenmedikleri Sinopluların, Erzurumluların, Sivaslıların aralarında bulunacaklar"

Milletvekili Yağcı açıklamasının devamında, en büyük hakemin millet olduğunum söyleyerek, "Sonuç itibarıyla biz milletimize bunları havale ediyoruz, milletimize duyuruyoruz. Siyasetinin de mizanı seçimlerdir. Seçimler geldiğinde milletimiz bu anlamda bu değerlendirmeyi sağduyulu şekilde yapacağını biz canı gönülden inanıyoruz ama birbirimizi kıracak birbirimizin performansını düşürecek tarz ve tavırlar doğru yaklaşımlar değil bunları hep birlikte düzeltelim Bilecik'in çok daha önemli gündemleri var bir olalım beraber olalım el ele gönül gönül gönüle olalım bu şehre zaman kaybettirmeyelim güzel hizmetler yapalım zaman hızlı geçiyor geçmeyecek bir zaman olsa 15 yıl belediye başkanlığı olarak benim sürem geçmezdi. başkan beyin ve bugün belediye meclis üyelerimizin de görevde olan arkadaşların süresi dolacak yarın o beğenmedikleri Sinopluların, Sivaslıların Erzurumluların ayrıştırdıkları kimselerin aralarında bulunacaklar ve davranış hiç hoş değil meclis üyelerimizi mecliste görüştürme haklarını kimse alamaz" diye konuştu.

"Gerekli suç duyurularını yapacağız"

İçişleri Bakanlığı bünyesinde gerekli suç duyurularında bulunacaklarını anlatan Milletvekili Yağcı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Buna ilişkin de gerekli suç duyurularını bundan sonra burada basın huzurunda duyuruyoruz. Böyle yaptıkları zaman İçişleri Bakanlığı bünyesinde gerekli suç duyurularında bulunacağız. Meclisi temel özelliği muhalefetin konuşturulmasıdır. Dersin ki muhalefet her konu hakkında 5 dakika konuşacak dersin bir genelge oluşturursun, meclis çalışma yönetmeliği oluşturursun ama konuşturursun. Ona göre de konuşacak insanlar çalışmalarını hazırlarlar ve ona göre konuşurlar." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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