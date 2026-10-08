İmamoğlu davasında Ali Nuhoğlu, 480 milyon TL'lik 2 villa devrini krizle savundu

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan iş insanı Ali Nuhoğlu, Sarıyer'deki 480 milyon TL değerindeki 2 villayı İmamoğlu İnşaat'a devretmesi hakkında duruşmada, "Ekonomik açmazda, büyük bir krizde işinizi çözmek için mecburen o tarz şeylere giriyorsunuz" dedi. Fatih Keleş'e gönderdiği 4.8 milyon dolar hakkında ise Nuhoğlu, ödemeleri devam eden işlerinde sorun yaşamamak ve alacaklarını zamanında alabilmek amacıyla bunu yaptığını ifade etti.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 31. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada iş insanı Ali Nuhoğlu savunma yaptı. İddianamede Ali Nuhoğlu hakkında yapılan değerlendirmede, Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olmasından önce borçlu bir iş insanı olduğu belirtilmişti. Nuhoğlu'nun örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olmasından sonra başta İSFALT ve KİPTAŞ olmak üzere İBB iştiraklerinden çok sayıda büyük tutarlı ihaleler aldığı iddianamede aktarılmıştı. İddianamede, Nuhoğlu'nun Güllüce Tarım unvanlı firmayı kurarak, firma adına taşınmaz satın aldığı belirtilmişti. Nuhoğlu'nun ardından Güllüce Tarım firması bünyesindeki taşınmazlarla birlikte düşük fiyata Ekrem İmamoğlu'na devrettiği iddianamede belirtilmişti.

Sanık 480 milyon TL'lik villaların alım sürecinden Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi olduğunu söyledi

Nuhoğlu savunmasında, dosyada parlatılmasına neden olan konunun Sarıyer'deki villa olduğunu söyledi. İddianamede, toplam değerleri 480 milyon lira olarak belirtilen Sarıyer'deki 2 villanın usulsüz şekilde İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ'ye devredildiği, bu gelirin örgütün mali yapılanması içerisinde Ali Nuhoğlu'nun yönetim ve kontrolündeki şirketler aracılığıyla aklandığı belirtilmişti. Villaların görünürde satış işlemine konu edilmesine rağmen gerçekte İmamoğlu suç örgütü yararına bedelsiz devredildiği iddianamede ifade edilmişti. İddianamede Nuhoğlu, 2 villanın İmamoğlu İnşaat'a devrinin İSKİ alacaklarına karşılık dayatıldığını söylemişti. Nuhoğlu eylemle ilgili savunmasında, "Bu konunun devri ile alakalı Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat Sanayi AŞ'de genel müdür) bana geldi 'Ağabey bu villaları devretmemiz lazım' dedi. Tuncay'a dedim 'Bak iddialı bir siyaset yapılıyor burada. Doğru bir şey değil, bu işle alakalı zarar görürüz'" dedi.

Etkin pişmanlık ifadelerinin doğru olduğunu söyleyen sanığa savcı, Güllüce Tarım Şirketi'nin hangi amaçla kurulduğunu sordu. Nuhoğlu, "Bu villayı alma amacıyla" yanıtını verdi. Savcının, "Size bu iki villayı almanızı kim söyledi?" sorusuna Nuhoğlu, "Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü)" yanıtını verdi. Savcının "İfadenizde şunu söylemişsiniz 'Tuncay Yılmaz beni aradı. Biz burayı İmamoğlu'na almak istiyoruz, şu anda nakit durumumuz uygun değil dedi' şeklindeki ifade doğru mu?" sorusuna sanık "Doğru" yanıtını verdi. Nuhoğlu ayrıca sürecin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu da doğruladı.

"Şirketin kurulma amacı villaları almak"

Duruşma savcısı, ardından Güllüce Tarım şirketinin mali, muhasebe ve vergi işlemlerinin kim tarafından yürütüldüğünü sordu. Nuhoğlu, villanın devrine kadar bu işlemlerin İmamoğlu İnşaat yetkilileri tarafından takip edildiğini söyledi. Nuhoğlu, Güllüce Tarım şirketinin kurulmasının amacının villalar olduğunu da duruşmada anlattı. Savcı, ardından "Anladığımı özetleyerek soru sormak istiyorum. Bu villayı alırken siz İSKİ'den olan alacağınıza karşılık Tuncay Yılmaz ile (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü) görüşüyorsunuz. Tuncay Yılmaz paranın çıkmasını sağlıyor size. İSKİ'den gelen parayla bu villa alınıyor. Sonraki süreçte İmamoğlu İnşaat'ın yetkilileri daha çok bu Güllüce Tarım'ın muhasebe süreçlerini yürütüyor. Daha sonra devir için Tuncay Yılmaz bir daha geliyor. Bu devir karşılığında 48 milyon TL bir anlaşma yapılıyor. Daha sonraki süreç basına yansıyınca da tekrardan 87 milyon TL bir cari borç tanımı altında bir ibare ekleniyor ve siz satışı bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Doğru mudur?" sorusunu sordu. Sanık soruya "Doğrudur" yanıtını verdi.

480 milyon TL değerindeki villalar Ekrem İmamoğlu ile ilişkiyi iyi tutmak için devredilmiş

Savcı ardından, "Şimdi bu bir ticaret midir yoksa alacağa ilişkin verilen bir rüşvet mi? Nedir yani? Çünkü bu villaları aldığınız tarihteki süreçteki alım bedeli 30 milyon TL gibi bir para ediyor, ki paranın kaynağı İSKİ'den olan alacağınız. Para aslında bir nevi İSKİ kaynaklarından hesabınıza geliyor. Şirket kuruluyor, villa alınıyor. Daha sonra 48 milyon TL satış yapılıyor. Bilirkişi raporunda ise o tarihte villaların değeri 480 milyon TL. Burada bir tutarsızlık var. Bu bir ticaret midir yoksa İSKİ'deki işlere ilişkin Ekrem Bey'e verdiğiniz rüşvet veya irtikap kapsamında bir bedel midir?" sorusunu sordu. Sanık Nuhoğlu soruya, "Tabii işlerinizi çözüp yaşamınızı idame ettirmek için mecburen bazı ilişkilerinizi kullanmak zorunda kalıyorsunuz bir iş insanı olarak. Bunun aslında özeti bu" yanıtını verdi. Savcı ardından, "Bu ilişkiyi korumak için mi bu villayı alıp daha sonra aldığınız fiyattan çok daha aşağı rakama İmamoğlu İnşaat'a devrettiniz? Bunu mu anlamalıyız?" sorusunu sordu. Sanık soruya, "İlişkiyi iyi tutma adına tabii" şeklinde cevap verdi.

Fatih Keleş'e gönderilen 4.8 milyon dolar para duruşmada anlatıldı

Savcı ardından, örgüt yöneticisi Fatih Keleş'e gönderilen 4.8 milyon dolar parayı da sanığa sordu. Sanık Nuhoğlu, "Fatih Keleş'e ilişkin de verdiğiniz paralar var. 4.8 milyon dolar gibi ödeme yapmışsınız. Ödeme trafiğini İmamoğlu adına yöneten kişi Fatih Keleş şeklinde beyanınız var. Bu hususu açar mısınız? Fatih Keleş kimdir, bu ödeme trafiği nedir, Ekrem Bey adına nasıl bir süreç yürüdü?" sorusunu sordu. Sanık Nuhoğlu, ödemeleri devam eden işlerinde sorun yaşamamak ve alacaklarını zamanında alabilmek amacıyla paranın verildiğini söyledi.

Sanık duruşmada Cebeci Maden Sahası'ndaki kaçak döküm işlerinden Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi olduğunu söyledi

Savcı ardından "İfadenizde 'sistemin devamını sağlama' şeklinde beyanınız var. Bu bahsettiğiniz sistemde Fatih Keleş bir aktör müdür?" sorusunu sordu. Sanık soruya "Evet öyle" yanıtını verdi. Sanık Nuhoğlu, Cebeci döküm sahası hakkındaki soru üzerine Fatih Keleş, İbrahim Bülbüllü ve Murat Gülibrahimoğlu'nun ana aktörler olduğunu söyledi. Nuhoğlu, "Bu işle alakalı asıl cevap vermesi gereken üç kişi var. Biri Fatih Keleş'tir, biri İbrahim Bülbüllü'dür, bir de Murat Gülibrahimoğlu'dur. İkisi kaçak, birisi burada, Fatih Bey. Bunu anlatması lazım" dedi. Savcının Cebeci döküm sahasındaki Fatih Keleş'in yürüttüğü süreçlerle ilgili Ekrem İmamoğlu'nun bilgisinin olup olmadığını sorması üzerine sanık Nuhoğlu, "Başkanın bilgisi olur tabii. Bilgisi olmadan olmaz ki" yanıtını verdi.

"Büyük bir krizde işinizi çözmek için mecburen o tarz şeylere giriyorsunuz"

Savcı ardından "O Sarıyer'deki villaları vermediğiniz takdirde üzerinizde baskı hissettiniz mi; 'Bunu vermeseydim işler sıkıntıya girer' diye?" sorusunu sordu. Sanık soruya, "Ekonomik açmazda, büyük bir krizde işinizi çözmek için mecburen o tarz şeylere giriyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı