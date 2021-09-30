80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor - Haberler
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80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da yaklaşık bir ay önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından bulantı, kusma ve hıçkırık nöbetlerine kapılan 28 yaşındaki genç kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor. 80 kilodan 65 kiloya düşen genç hiçbir şey yiyemiyor. Kan analizlerini gönderen genç, sağlığına kavuşacağı günü dört gözle bekliyor.

Yenişehir ilçesinde yaşayan Süleyman Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce mide rahatsızlığı geçirdi. Rahatsızlığının ardından Çetinkaya'da bulantı, kusma ve hıçkırık nöbetleri başladı. Uykusunda bile hıçkıran Çetinkaya, Diyarbakır'da birçok hastaneye başvurdu.

80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor

Hastalığına teşhis konulamayan Çetinkaya, bu sırada 80 kilodan 65 kiloya düştü. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü'ne başvuran Çetinkaya'nın kan tahlilleri, hastalığının teşhisi için Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. Hastanede verilen serum sonrası kısa süreliğine hıçkırığı duran Çetinkaya, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor

Daha önce inşaatlarda çalışan, şu an işsiz olan Süleyman Çetinkaya, "İlk başladığı zaman midemi üşütmüştüm. Ondan sonra bir seferde başladı. Bir aydır sürüyor. Ne sabah ne akşam durmuyor. Gastrolojide bir hafta yattım. İlaç tedavisi oldum. Uyurken de olduğu için gece yatamıyorum. Uykuya hasret kalmışım. Serum vurduktan sonra iyi geliyor, etkisi geçince devam ediyor. Hocalar şu an ilgileniyor. Kanımı alıp Samsun'a gönderdiler. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Dün kan kustum. 80 kilodan 65 kiloya düştüm. Yiyemiyorum, içemiyorum. Ne yersem dışarı atıyorum. Hastalığıma bir çare bulunmasını istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi. Annesi İmiş Kaymak da oğlu Süleyman'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini söyledi.

80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nebahat Taşdemir, "Hastamız genç bir hasta. Bize bulantı, kusma, hıçkırık şikayetiyle geldi. Beyinde kusma merkezini, hıçkırık merkezinin lezyonlarında bu tür semptomlar çıkıyor. Çok başarılı tedavilerimiz oluyor şimdilerde. Kan tetkiklerini laboratuvarlara gönderdik. İnşallah iyileşecek" diye konuştu.

80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Son Dakika Haberleri
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Haber: 80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor - Haberler
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