Bingöl'de 41 yıl önce terör saldırısından kurtulan belediye başkanının yeğeni vefat etti
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Hikmet Tekin, Bingöl, Selma, Güncel

Bingöl'de 41 yıl önce terör saldırısından kurtulan belediye başkanının yeğeni vefat etti

Bingöl'de, 41 yıl önce annesi, kardeşi ve kendisi şehit edilen eski Belediye Başkanı Hikmet Tekin'e uğradığı terör saldırısından mucizevi şekilde yara almadan kurtulan yeğeni 49 yaşındaki Selma Dopdoğru, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

20.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:56
Bingöl'de 41 yıl önce terör saldırısından kurtulan belediye başkanının yeğeni vefat etti

Bingöl'de, 41 yıl önce annesi, kardeşi ve kendisi şehit edilen eski Belediye Başkanı Hikmet Tekin'e uğradığı terör saldırısından mucizevi şekilde yara almadan kurtulan yeğeni 49 yaşındaki Selma Dopdoğru, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Teröristlerin şehit ettiği Tekin'in yeğeni Selma Dopdoğru, önceki gün solunum yetmezliği şikayetiyle Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların çabalarına karşın kurtarılamamayan Dopdoğru'nun hastaneden alınan cenazesi, Genç Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Küpar Mezarlığında toprağa verildi.

"Bizim için mucize çocuktu"

Şehit Belediye Başkanı Tekin'in ağabeyi emekli albay Saim Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Annem, kardeşlerim Ahmet ve Hikmet ile Genç ilçesine ablamın evine iftara gidiyorlar. Akşam eve dönerken yeğenin Selma da onlarla dönmek istiyor. Onları taşıyan otomobil Genç yolunda pusuya düşürülüyor. Annem, saldırı sırasında o zaman 8 yaşında olan Selma'nın üzerine kapanıyor. Vahşi saldırıda annemin vücudundan 27 kurşun çıkarıldı. Selma mucize eseri yara almadan kurtuldu. Vahşiler görmemişler, görselerdi onu da öldüreceklerdi. O kadar vahşi bir saldırıydı. O yüzden Selma bizim için çok önemli, mucize bir çocuktu. Saldırıdan sonra travma geçirdi ve bir daha kendisine gelemedi. 25 yıla yakın yatağa bağımlı olarak yaşadı. Onun saldırıdan mucize eseri kurtulmuş olması bizim için onu öncelikli yapmıştı. Ölümü tekrar biz o olayı hatırlattı. Üzüntümüz tekrarlandı. Allah rahmet eylesin."

MHP Milletvekili Arzu Erdem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Milletvekili Arzu Erdem de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Erdem mesajında, "12 Ağustos 1979'da hain saldırı sonucu annesi ve kardeşiyle şehit düşen Bingöl Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in yeğeni Selma Dopdoğru ablam hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Olay

Belediye Başkanı Tekin'in otomobili, 12 Ağustos 1979'da Bingöl'ün Genç ilçesi İçmeler mevkisinde teröristlerce pusuya düşürülmüş, saldırıda Tekin, annesi ve kardeşi şehit olurken, yeğeni Selma yara almadan kurtulmuştu.

Saldırıda anneannesinin üzerine kapanmasıyla yara almadan kurtulan ve MS hastası Dopdoğru, yıllardır yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu.

Hikmet Tekin kimdir?

Hikmet Tekin, 1950 yılında Bingöl'de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Bingöl'de tamamladı. Bingöl Lisesinden mezun olduktan sonra eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde tamamladı.

Bir süre Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) çalıştı. KYK İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu müdür yardımcılığı ve Elazığ Öğrenci Yurdu müdürlüğünü yaptı. 11 Aralık 1977 Mahalli İdareler Seçimlerine MHP'den aday gösterilen Tekin, oyların yüzde 33'ünü alarak 27 yaşında Bingöl Belediye Başkanı seçildi.

Kaynak: AA

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