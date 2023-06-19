Hikmet Tekin Haberleri - Hikmet Tekin Kimdir - Haberler

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Hikmet Tekin Haberleri

Hikmet Tekin haber, Hikmet Tekin son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Uzmanı uyardı: İklim değişikliği alerjinin şiddetini artırıyor

Uzmanı uyardı: İklim değişikliği alerjinin şiddetini artırıyor

Hikmet Tekin - 19.06.2023
Bahar Alerjilerine Karşı Uyarılar

Bahar Alerjilerine Karşı Uyarılar

Hikmet Tekin - 02.06.2023
Dünya Astım Günü'nde Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu: 'Astım doğru tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabilir'

Dünya Astım Günü'nde Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu: 'Astım doğru tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabilir'

Hikmet Tekin - 01.05.2023
'Astım mevsiminde çocuğunuzu koruyun'

"Astım mevsiminde çocuğunuzu koruyun"

Hikmet Tekin - 16.09.2022
Alerji aşısı çocuklarda astım riskini azaltıyor

Alerji aşısı çocuklarda astım riskini azaltıyor

Hikmet Tekin - 15.07.2022
'Çöl tozları astımlı çocuklar için büyük tehdit oluşturuyor'

"Çöl tozları astımlı çocuklar için büyük tehdit oluşturuyor"

Hikmet Tekin - 01.04.2022
Evdeki küf mantarı sağlık için tehlikeli

Evdeki küf mantarı sağlık için tehlikeli

Hikmet Tekin - 20.01.2022
'Ev tozu alerjisi Kovid gibi belirti verebilir' uyarısı

"Ev tozu alerjisi Kovid gibi belirti verebilir" uyarısı

Hikmet Tekin - 30.12.2021
Çocuklarda susam ve tohum alerjileri artıyor

Çocuklarda susam ve tohum alerjileri artıyor

Hikmet Tekin - 29.11.2021
Satmak için aldığı ayakkabıları sel bölgelerine bağışladı

Satmak için aldığı ayakkabıları sel bölgelerine bağışladı

Hikmet Tekin - 18.08.2021
Son dakika haber... Satmak için aldığı ayakkabıları sel bölgelerine bağışladı

Son dakika haber... Satmak için aldığı ayakkabıları sel bölgelerine bağışladı

Hikmet Tekin - 17.08.2021
BALON SATICISI, SATMAK İÇİN ALDIĞI AYAKKABILARI BAĞIŞLADI

BALON SATICISI, SATMAK İÇİN ALDIĞI AYAKKABILARI BAĞIŞLADI

Hikmet Tekin - 17.08.2021
Son dakika haberi: Belediye Başkanı Hikmet Tekin'in şehit edilmesi 42 yıldır hafızalardan silinmedi

Son dakika haberi: Belediye Başkanı Hikmet Tekin'in şehit edilmesi 42 yıldır hafızalardan silinmedi

Hikmet Tekin - 11.08.2021
Bahar aylarında saman nezlesine dikkat

Bahar aylarında saman nezlesine dikkat

Hikmet Tekin - 24.03.2021
Bebeklerde de görülüyor; kıyafet seçimine dikkat

Bebeklerde de görülüyor; kıyafet seçimine dikkat

Hikmet Tekin - 13.03.2021
İklim değişikliği alerjilerin seyrini de değiştirdi

İklim değişikliği alerjilerin seyrini de değiştirdi

Hikmet Tekin - 19.02.2021
Çocuğunuzu geçici dövmelerdeki tehlikelerden koruyun

Çocuğunuzu geçici dövmelerdeki tehlikelerden koruyun

Hikmet Tekin - 02.02.2021
Bu meyve ve sebzeler alerji yapabilir

Bu meyve ve sebzeler alerji yapabilir

Hikmet Tekin - 11.11.2020
Çocuklarda mercimek alerjisine dikkat!

Çocuklarda mercimek alerjisine dikkat!

Hikmet Tekin - 28.09.2020
Son dakika haberi! 'En çok alerjiye neden olan balık hamsi'

Son dakika haberi! "En çok alerjiye neden olan balık hamsi"

Hikmet Tekin - 02.09.2020
Son dakika haberi | Şehit Başkan Tekin'in isminin Bingöl Havalimanı'na verilmesi için kampanya

Son dakika haberi | Şehit Başkan Tekin'in isminin Bingöl Havalimanı'na verilmesi için kampanya

Hikmet Tekin - 19.08.2020
Son dakika! İYİ Partiden Bingöl Havalimanı'nın adının 'Şehit Hikmet Tekin Havalimanı' olarak değiştirilmesi...

Son dakika! İYİ Partiden Bingöl Havalimanı'nın adının "Şehit Hikmet Tekin Havalimanı" olarak değiştirilmesi...

Hikmet Tekin - 18.08.2020
Son dakika haberleri! Eski Bingöl Belediye Başkanı Hikmet Tekin'in ölümünün 41. yılı

Son dakika haberleri! Eski Bingöl Belediye Başkanı Hikmet Tekin'in ölümünün 41. yılı

Hikmet Tekin - 12.08.2020
Son Dakika: Bingöl'de 41 yıl önce şehit edilen Belediye Başkanı Hikmet Tekin anıldı

Son Dakika: Bingöl'de 41 yıl önce şehit edilen Belediye Başkanı Hikmet Tekin anıldı

Hikmet Tekin - 12.08.2020
Son dakika haber | Sözen; 'Şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler'

Son dakika haber | Sözen; "Şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler"

Hikmet Tekin - 12.08.2020
Her astım atağı akciğeri vurabilir

Her astım atağı akciğeri vurabilir

Hikmet Tekin - 25.04.2020
Bingöl'de 41 yıl önce terör saldırısından kurtulan belediye başkanının yeğeni vefat etti

Bingöl'de 41 yıl önce terör saldırısından kurtulan belediye başkanının yeğeni vefat etti

Hikmet Tekin - 20.04.2020
Yeni geliştirilen moleküler alerji testiyle tüm alerjilerinizi keşfedin

Yeni geliştirilen moleküler alerji testiyle tüm alerjilerinizi keşfedin

Hikmet Tekin - 18.02.2020
Medipol Mega Üniversite Hastanesi muz alerjisine dikkati çekti

Medipol Mega Üniversite Hastanesi muz alerjisine dikkati çekti

Hikmet Tekin - 13.01.2020
Sarımsak için alerji uyarısı

Sarımsak için alerji uyarısı

Hikmet Tekin - 10.01.2020
Ev tozu akarlarına karşı 'vakumlu süpürge' uyarısı

Ev tozu akarlarına karşı "vakumlu süpürge" uyarısı

Hikmet Tekin - 01.01.2020
Çocuklarda besin alerjisine dikkat

Çocuklarda besin alerjisine dikkat

Hikmet Tekin - 23.12.2019
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de

Hikmet Tekin - 02.04.2017
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Açıklaması

Hikmet Tekin - 02.04.2017
MHP'den Bingöl Üniversitesi'ne İsim Teklifi

MHP'den Bingöl Üniversitesi'ne İsim Teklifi

Hikmet Tekin - 12.08.2015
Kurbanda Sıkı Pazarlık

Kurbanda Sıkı Pazarlık

Hikmet Tekin - 12.09.2014
Malatya Tüfad Eski Başkanı Hikmet Tekin Vefat Etti

Malatya Tüfad Eski Başkanı Hikmet Tekin Vefat Etti

Hikmet Tekin - 25.09.2012
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