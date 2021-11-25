Binali Yıldırım: "Bu coğrafyada yapacak çok işimiz var"

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binalı Yıldırım, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Moğolistan Ulusal Üniversitesinin ortak olarak kurduğu Türkoloji Enstitüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Türkiye'nin Türk dünyası içerisindeki sorumluluğunun farkında olduğunu belirten Yıldırım, "Bu coğrafyada yapacak çok işimiz var" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binalı Yıldırım, Moğolistan Ulusal Üniversitesi (MUIS) Türkoloji Enstitüsü'nün açılışı ve Türkiye, Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Semineri için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne (İKÇÜ) geldi.

"Türkiye'de okuyup ülkesine dönen öğrenciler ülkemizin gönüllü elçisidir"

Seminerde konuşan Binali Yıldırım, Moğolistan ve Türk Dünyası arasındaki ilişkilerinde bölgenin refahı adına hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, "Moğolistan, Göktürklerin ve Uygurların izlerini tarihi geçmişini de barındıran çok önemli bir ülkedir. Bugün memnuniyetle görüyorum ki İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile karşılıkları olan Moğolistan Devlet Üniversitesinin yaptığı kazılar, ortak tarihimizi ortaya çıkaracak en önemli adımları oluşturuyor. İkili öğrenci değişimleri, ülkelerimizi birbirine yaklaştıran önemli faaliyetlerden biri. Üniversitelerimizi 76'dan 207'ye çıkardığımızda öğrenci sayımızı da 1.5 milyondan 8.5 milyona çıkarınca dünyanın her tarafından ülkemiz üniversitelerinde okuyan 240 bin misafir öğrencimiz var. Bu bizim ülkemiz üniversitelerine okuyan bizim gönüllü bir elçimizdir. Öğrenim süresi boyunca Türkiye'nin şehirlerini, kültürünü tanıma fırsatı buluyor ve aynı zamanda mezun olup ülkesine döndükten sonra ülkemizin gönüllü elçisi olmaya devam ediyor. Milyarlar harcasanız böyle bir imkanı elde edemezsiniz. Bunu çok önemsiyoruz" dedi.

"Bu coğrafyada yapacak çok işimiz var" dedi, Türk Devletleri Teşkilatını anlattı

Türk devletleri ile ilişkileri hep bir adım daha öteye götürmeye çalıştıklarını belirten Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili son zamanlarda çok soru olduğunu belirterek, Türk Devletleri Teşkilatını şöyle tanıttı:

"Bir Birleşmiş Milletler var, o ana şemsiye örgütü. Onun altında da daha küçük topluluklar var, Avrupa Birliği gibi bölgesel işbirliği örgütü var. Bu örgütlere benzer bir örgüt de Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Amacı da; bölgede yaşayan büyün insanların refahını yükseltmek, birbirleri arasında tüm konularda farklılıkların ve uçurumların giderilerek ortak bir gelecek hedefinde birleşmektir. Teşkilatımız bünyesinde her ülkenin tayin ettiği bir aksakalı var. Bir de hepsinin başkanı var. Bu görevin bana verilmesinde emeği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum. Görevimin öneminin farkındayım. Sorumluluğumun bilincindeyim. Bu coğrafyada yapacak çok işimiz var. Üniversite işbirlikleri, ekonomik ve kültürel faaliyetler, ortak dilin oluşturulması gibi önemli işler var. Bu yapı içerisinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bütün üye ülkeler Türkiye'nin lider olduğunu teyit etmişlerdir. Türkiye bu sorumluluğunun farkındadır."

Rektör Köse: "Enstitümüzün Türkolojinin parlayan yıldızları arasına gireceğini düşünüyoruz"

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, son yıllarda Türkiye ve Moğolistan arasında her alanda yakınlaşma gerçekleştiğini ve Katip Çelebi Üniversitesi olarak da Moğolistan'ın üç köklü üniversitesiyle önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile yaptıkları çalışmalar neticesinde Türkiye'den ilk kez bir üniversitenin Moğolistan'daki kazı gerçekleştirdiğini belirten Rektör Köse, Moğolistan Devlet Üniversitesi ve Moğolistan Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yaptıkları anlaşmalarla Moğolistan'dan öğrencileri tam burslu olarak misafir ettiklerini ifade etti. Rektör Köse, Moğolistan Devlet Üniversitesi ile ortak olarak kurdukları Türkoloji Araştırma Enstitüsü hakkında ise şöyle konuştu:

"Enstitümüzün kısa süre içerisinde yaptığı bilimsel etkinlikler, Moğolistan topraklarında tamamladığı ve devam ettirdiği projeler, yayımlanmasına zemin hazırladığı üç bilimsel kitapla Türkolojiye önemli katkılar sunduğunu; geleceğe dair yapılması planlanan ve halihazırda devam eden projelerle yakın gelecekte Türkolojinin parlayan yıldızları arasına gireceğini düşünüyoruz."

Seminere ayrıca; AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Türk Dili Konuşan Ülkeler Birliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Sultanbai Raev, Moğolistan Ankara Büyükelçiliği Siyasi İşler Müsteşarı Khulan Batchuluun, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - İZMİR