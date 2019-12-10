Bilişimin Kalbi Antalya'da Attı

10.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:31

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ve Piksel Akademi iş birliğinde bu yıl 5.'si düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da katılım gösterdiği Akdeniz'in en büyük bilişim etkinliği olan Akdeniz Bilişim Zirvesi, alanında yetkin 16 konuşmacı ile 2 bin 750 katılımcıyı ağırladı.



Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan, Organizasyon Komite Başkanı ve Piksel Akademi CEO'su Emrah Kozan, Akdeniz Bilişim Zirvesi için profesyonel bir vizyonla yola çıktıklarını belirtti. Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin hedefinin bilişim sektöründeki uzmanları, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmek olduğunu ifade etti. Kozan, "Yaptığımız işin içerisine kalbimizi koymayı hedefledik. Bilişimin kalbi olmayı hedeflediğimiz için işin içerisinde yüreğimiz var" dedi



Büyük bir bilişim ekosistemi



5. Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin ana sponsoru olan Antalya Teknokent'in Genel Müdürü İbrahim Yavuz, Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin amacının tüm bilişim gönüllülerini aynı çatı altında toplayarak bilişim rüzgarını Antalya'dan Türkiye'ye yaymak olduğunu ifade etti. İbrahim Yavuz, Antalya Teknokent'in yürütmüş olduğu projeler ve faaliyetlerinden bahsederek, Antalya Teknokent'in diğer üniversiteler ile iş birliği içerinde olduğunu, teknoloji vadisi projesi, girişimcilik ve kuluçka merkezi, prototip atölyesi, teknoloji transfer ofisi ile bölgenin güçlü ve büyük bir bilişim ekosistemi olduğunu belirtti. Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sahip olduğu özellikler sayesinde turizm teknolojileri ve tarım teknolojilerinin ön plana çıktığını belirten Yavuz, Antalya Teknokent firmalarının özellikle turizm teknolojisinde ülkemizde büyük bir pazar konumuna sahip olduğunu belirtti.



Zirvede konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ülkemizde gerçekleşen Ar-Ge çalışmalarının önemini vurgulayarak Antalya'da 20 Ar-Ge Merkezi bulunduğunu belirtti. Antalya şehrinin turizm ve tarım şehri olduğunu ifade ederek, geliştirilen Ar-Ge çalışmaları ile şehrin bölgeye sağladığı faydadan söz etti. Bilişim teknolojilerinin ülkemizde ileri seviyeye geldiğini belirten Karaloğlu, insansız savaş uçağı üretme teknolojisinin de artık ülkemizde olduğunu sözlerine ekledi.



Milli teknoloji hamlesi



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine imza attığını belirtti. Savunma sanayisinde ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde Türkiye'nin güçlü ve önemli bir yerde olduğunu belirten Kacır, Bakanlığın milli teknoloji hamlesinin 2023 temel hedefleri arasında olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından ödül törenine geçilerek, zirveyi destekleyen kurum, kuruluşlara ve farklı kategorilerde en iyi gelişme gösteren Antalya Teknokent firmalarına ödülleri takdim edildi. Ödül sunumu sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, Antalya Teknokent'in sektöründe başarılı firmalarından olan Takii Tohum ve San Bilgisayar'ın Ar-Ge faaliyetlerini yerinde inceledi.



Tüm gün devam eden Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde birbirinden deneyimli konuşmacılar ile Milli Teknoloji Hamlesi, Yapay Zeka Uygulamaları, Savunma Teknolojileri, Yerli Yazılım Teknolojileri, Espor, KVKK, GDPR, Turizm Veri Süreçleri başlıklı konular konuşuldu. Zirveye eşlik eden Akınsoft insansı robotu Mini Ada da katılımcılardan yoğun ilgi gördü. - ANTALYA

Kaynak: İHA