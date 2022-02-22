Bilim Kurulu Üyesi Akın: Enfeksiyonu taşımamanın tek yolu maske

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, maskenin, hastalığın bulaşmasını engellediğini söyleyerek, "70 bin vakanın olduğu dönemde maskeyi kullanmamak, kendimizi riske atmak demektir. Biz enfekte olursak aynı evde yaşadığımız insanları da riske atıyoruz. İş yerimizden, sokaktan, okuldan enfeksiyonu eve getirmemenin tek yolu, maskedir" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın, DHA'ya yaptığı açıklamada, pandeminin başladığı günden bu yana maske kullanımının öneminden bahsedildiğini söyledi. Türkiye'de günlük 6 bin civarında vaka açıklandığı zamanlarda ciddi kısıtlamaların uygulandığını anımsatan Akın, "Maske hastalığın bulaşmasını engelliyor. 70 bin vakanın olduğu bir dönemde maskeyi kullanmamak kendimizi riske atmak demektir. Biz enfekte olursak aynı evde yaşadığımız insanları da riske atıyoruz. İş yerimizden, sokaktan, okuldan enfeksiyonu eve getirmemenin tek yolu maskedir. Eğer vaka sayıları ciddi bir düşüş gösterirse ki düşüş bekleniyor, o zaman belki maskelerin çıkarılması ile ilgili değerlendirme olur. Batılı ülkelerde maske konusunda rahatlık sağlanan ülkelere bakarsak hatırlatma dozu da dahil olmak üzere aşılama oranları yüzde 80-90 civarında. Türkiye'de ise 2'nci doz aşı olanlar yüzde 60-70 civarında. Türkiye toplumsal bağışıklık açısından geride kalmış durumda. Onun için bizim biraz daha maske takma konusunda duyarlı olmamız lazım" diye konuştu.

"Yeni karşılaştığımız varyantın bulaşma kabiliyeti artıyor. Bunun sebebi de virüs kendi neslini sürekli çoğaltarak yeryüzünde tutma gibi bir çaba gösteriyor. Ne kadar tedbirsizseniz ne kadar aşısızsanız ve kuralları ihmal ediyorsanız, virüsün yeni varyantlar ortaya çıkarması için fırsat yaratıyorsunuz demektir. Bu da bir şekilde toplumda yayılıyor. Unutmayın ki Güney Afrika'da kasım ayında görüldü. Türkiye bunun etkisine aralık-ocak ayında girdi. Dünyada herhangi bir ülkede yeni varyant görülmesi senin ülkeni de risk altına sokuyor. Bütün dünyanın el birliğiyle bu pandemiyle mücadelesi çok önem taşıyor. Biz kendi ülkemiz olarak kendi mücadelemizi yapalım. Her birey kendi mücadelesini yapması lazım. Muhakkak kişisel sorumluluğumuzu üzerimizde taşıyalım. Kişisel sorumluluğumuz topluma karşı sorumluluğumuzun ve saygımızın gereğidir."

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Gizem KARADAĞ- Celal ATALAY/ ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Güncel