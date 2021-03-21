Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti

21.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:21
Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti

78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak merdiveni basamaklarını çıkarken üç kez dengesini kaybetmesi geniş yankı uyandırdı. Beyaz Saray olayı "şiddetli rüzgara" bağlarken, Biden sosyal medyada alay konusu oldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John Trump Jr. da Twitter'dan paylaştığı videoyla Biden'ı tiye aldı. Videoda "babası Donald Trump'ın golf sopasıyla vurduğu top, uçağın merdiven basamaklarından çıkan Başkan Joe Biden'a isabet ederek düşmesine" yol açıyor.

Amerika, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine ziyareti öncesi görüntülenen Joe Biden'ın başkanlık uçağı Air Force 1'in merdivenlerinde üç kere ayağının takılmasını konuşuyor. ABD'li yetkililer düşmeyi rüzgârın etkisiyle açıklamaya çalışırken, Trump'ın oğlu Donald John Trump Jr., sosyal medyada "Rüzgâr değildi, millet" diye yazdı.

Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti

ÇOK RÜZGÂRLIYDI

Biden'ın düşüşü ABD medyasında ve sosyal medyada gündem olurken, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın merdiven basamaklarında ayağının takılmasına 'rüzgârlı hava koşullarının' sebep olduğunu söyledi. Önceki gün meydana gelen olayla ilgili konuşan Sözcü Jean-Pierre, "Dışarısı çok rüzgârlıydı. Ben, kendim basamaklardan düşecek gibi oldum" dedi. Başkan Biden'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu da ekledi. Biden merdivenleri çıktığı sırada rüzgârın hızı saatte 19 mil (30.5 kilometre) ölçüldü. Uluslararası Beaufort Ölçeği'ne göre bu hız, "şiddetli rüzgâr" olarak sınıflandırılıyor.

TRUMP'IN OĞLU TİYE ALDI

Bununla birlikte görüntüler, ABD'de büyük yankı buldu. Biden'ın selefi olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John Trump Jr., Twitter'dan yaptığı montaj video ile Joe Biden'ı alaya aldı. Videoda "babası Donald Trump'ın golf sopasıyla vurduğu top, uçağın merdiven basamaklarından çıkan Başkan Joe Biden'a isabet ederek düşmesine" yol açıyordu. Trump Jr. mesajında da, "Rüzgâr değildi, millet" diye yazdı. Twitter'da başka pek çok sosyal medya kullanıcısı da olayı alaya aldı.

Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti

KAMALA HARRIS'E GÖNDERME

Paylaşımlardan birinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in neşeli bir pozu ile Biden'ın ayağının takılması, yan yana resmedildi. Montaj fotonun üzerinde de "Kamala Harris'in başkan olmak üzere olduğunu anladığı an" ifadesi yer aldı. İleri yaşından ötürü sağlığı durumu pek çok kez gündem olan ABD Başkanı Biden, geçen kasım ayında da köpeğiyle oynarken ayağını kırmıştı.

Başkan Biden'ın basamaklarda tökezlemesi sosyal medyada karikatür ve fotomontajlara konu oldu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in sevinçli bir fotosunun üzerinde 'Kamala Harris'in başkan olmak üzere olduğunu anladığı an" ifadesi yer aldı.

BIDEN'DAN PUTİN'E YANIT

Biden, Atlanta'ya hareket etmek için uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde gerginlik yaşadığı Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in "görüşme" davetinin sorulması üzerine Biden, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim" yanıtını verdi. Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği konusunda da, "Zamanı gelince bunları uygulayacağız" yorumunu yaptı. Biden, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ali Sunal Müge Anlı Deniz Çakır
Spor Mesut Özil Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 10:22:53. #1.14#
title