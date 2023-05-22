Beykent Üniversitesi Haberleri - Beykent Üniversitesi Haber - Haberler

Bizi Takip Edin!
Beykent Üniversitesi Haberleri
Beykent Üniversitesi haber, Beykent Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Gönül Dağı Asuman kimdir? Gönül Dağı Asuman'ı kim canlandırıyor? Gönül Dağı Asuman sesi gerçek mi?
Beykent Üniversitesi - Dün 00:01
Kocaeli'de AK Parti 6, CHP 4, İYİ Parti, MHP, YRP ve YSP 1'er milletvekili çıkardı
Beykent Üniversitesi - 15.05.2023
Kale Kilit Konuta Girdi, Man Fabrikası Arazisine Otel, Rezidans, Ofis Yapacak
Beykent Üniversitesi - 07.12.2009
İsidef 3. Sanayi Etkinliğinde ÖSS Öncesi, Türkiye'deki Eğitim Sistemi ve Üniversiteler Tartışılacak
Beykent Üniversitesi - 03.06.2008
Beykent Üniversitesi Öğrencileri ve Öğretim Üyelerinden Teröre Kınama
Beykent Üniversitesi - 19.10.2007
DSP Genel Başkanı Sezer: "Barzani Türkiye'nin İçişlerine Karışır Hale Geldi"
Beykent Üniversitesi - 10.04.2007
İstanbul: Yılın Bakanı Abdüllatif Şener, Yılın Kadını Güler Sabancı
Beykent Üniversitesi - 14.12.2006