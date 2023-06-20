İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal Kristal Flamingo Emek Ödülü'nün sahibi oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal Kristal Flamingo Emek Ödülü'ne layık görüldü. Festivalde 100 uzun metraj, 20 kısa metraj film gösterildi ve festivale çok sayıda sanatçı konuk oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nin Elhamra Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal Kristal Flamingo Emek Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül hakkında konuşan Makal şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ilk sinema eğitimi yapan bölümün kurucularından biri olarak içlerinde Berlin'de Altın Ayı Ödülü alan sinemacıları, çok sayıda akademisyeni yetiştirmenin, Sinema Tarihi ile ilgili araştırma kitabı yazmamın ve belgesel filmler yapmamın yanı sıra kent kültür ve sanatına da katkıda bulunan Uluslararası İzmir Film Festivalini kurarak, on bir yıl yönetmiştim. İstanbul Beykent Üniversitesi GSF Sinema TV Bölümü'ne davet edilmem nedeniyle uzun bir süre ara verilen festivalin üç yıl önce bu kez Müzik teması eklenerek gerçekleşmesinin benim için anlamı çok büyük. Festivalin dünya ölçeğinde bilinir, saygın bir festival olması içten dileğim. Sinema eğitim, sanatı ve kültürüne verdiğim çok yönlü emeklerimin değerlendirilmesine yönelik Emek Ödülünü almanın ise ayrı bir kıvanç ve gururu içindeyim."

Festivalin Emek Ödülü'ne değer görülen, Türkiye'nin ilk kadın sinema eleştirmeni, çevirmen ve yazar Sevin Okyay da ödülü için çok memnun olduğunu belirterek, "Eski arkadaşım sinema öğretim üyesi, yazarı Prof. Dr. Oğuz Makal ile aynı gecede ödül almak beni gerçekten mutlu etti" diye konuştu.

Açılış töreninde Altın Palmiye sahibi yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinden seçilmiş 11 sahne üzerine bestelenen caz parçalarından oluşan Taşra Üçlemesi Caz Projesinin dünya prömiyeri yapılan festivalde, 100 uzun metraj, 20 kısa metraj film gösterildi ve festivale çok sayıda sanatçı konuk oldu.