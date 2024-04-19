Safa Tabur kimdir? Safa Tabur kaç yaşında ve hangi dizi, filmlerde oynadı?

Safa Tabur, genç yaşta tiyatroyla ve daha sonra müzikle tanışmasının ardından birçok projede yer almıştır. Safa Tabur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor. Safa Tabur kimdir? Safa Tabur kaç yaşında ve hangi dizi, filmlerde oynadı? Detaylar haberimizde yer alıyor...

SAFA TABUR KİMDİR?

Safa Tabur, 2 Ocak 1992 yılında Antalya'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Tabur, ilkokul ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü (2016) mezunu oldu. İlk olarak 'Sevda Kuşun Kanadı' dizisi ile seyirciyle buluştu.

13 yaşında tiyatroyla 14 yaşında ise müzikle tanışan Safa Tabur, tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2013 yılından itibaren Sevda Kuşun Kanadında, Deliler Fatih'in Fermanı, Kardeşim İçin Der'a Yemin, Leylifer ve Esaret gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Aynı zamanda yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Görev Aldığı Tiyatro Oyunları:

Altın Payı / oyuncu - 2024

Olay Yeri: Öğrenci Halleri / Oyuncu - 2016

Rol Aldığı Film ve Diziler: