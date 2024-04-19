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Safa Tabur kimdir? Safa Tabur kaç yaşında ve hangi dizi, filmlerde oynadı?

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Oyuncu Safa Tabur kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Safa Tabur, birçok başarılı dizi ve filmlerde rol aldı. Peki, Safa Tabur kimdir? Safa Tabur kaç yaşında ve hangi dizi, filmlerde oynadı?

Safa Tabur, genç yaşta tiyatroyla ve daha sonra müzikle tanışmasının ardından birçok projede yer almıştır. Safa Tabur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor. Safa Tabur kimdir? Safa Tabur kaç yaşında ve hangi dizi, filmlerde oynadı? Detaylar haberimizde yer alıyor...

SAFA TABUR KİMDİR?

Safa Tabur, 2 Ocak 1992 yılında Antalya'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Tabur, ilkokul ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü (2016) mezunu oldu. İlk olarak 'Sevda Kuşun Kanadı' dizisi ile seyirciyle buluştu.

13 yaşında tiyatroyla 14 yaşında ise müzikle tanışan Safa Tabur, tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2013 yılından itibaren Sevda Kuşun Kanadında, Deliler Fatih'in Fermanı, Kardeşim İçin Der'a Yemin, Leylifer ve Esaret gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Aynı zamanda yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Safa Tabur kimdir? Safa Tabur kaç yaşında ve hangi dizi, filmlerde oynadı?

Görev Aldığı Tiyatro Oyunları:

  • Altın Payı / oyuncu - 2024
  • Olay Yeri: Öğrenci Halleri / Oyuncu - 2016

Rol Aldığı Film ve Diziler:

  • Esaret (TV DİZİS 2024)
  • Leylifer (TV Dizisi 2023)
  • Yemin (TV Dizisi 2020)
  • Deliler Fatih'in Fermanı (Salamon, Sinema Filmi 2018)
  • Kardeşim İçin Der'a (Rıdvan, Sinema Filmi 2018)
  • Zor yıllar (Sinema Filmi 2017)
  • Nezih Bir Film (Halim, Sinema Filmi 2017)
  • Sevda Kuşun Kanadında (Süleyman Özmen / TV Dizisi 2016)
  • Nasıl Yani (Fiko, Sinema Filmi 2016)

Safa Tabur kimdir? Safa Tabur kaç yaşında ve hangi dizi, filmlerde oynadı?

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