Kahramanmaraş haber | Beykent Üniversitesi heyetinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret Spor Haberleri Kahramanmaraş haberine göre Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi heyetini makamında ağırladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi heyetini makamında ağırladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan V. Dr. İsmail Erkan Çelik, Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Murat Süslü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Halil İbrahim Duru, Beykent Üniversitesi Başantrenörü Bilal Han Duru ve sporcular yer aldı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beykent Üniversitesi basketbol takımını başarılarından dolayı tebrik ederken, görüşme günün anısına hediye takdimiyle tamamlandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Beykent Üniversitesi Hidayet Türkoğlu basketbol Türkiye Spor Haberler

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