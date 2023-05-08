YÖKAK'tan İstanbul Beykent Üniversitesi'ne akreditasyon

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun (YÖKAK) yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uyguladığı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında İstanbul Beykent Üniversitesi akredite edildi.

YÖKAK nisan ayı kurul toplantısında alınan kararla İstanbul Beykent Üniversitesi, 2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında akredite edildi. Kurumsal Akreditasyon hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, "KAP, yükseköğretim kurumlarını eğitim-öğretim kalitesi, Ar-Ge faaliyetleri, toplumsal katkı vb. gibi birçok faaliyet alanında değerlendiriyor. KAP ziyaretleri dış değerlendirme takımları tarafından yapılıyor ve ziyaretler sonrası Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanıyor. YÖKAK da bu raporlara göre yükseköğretim kurumlarına akreditasyon kararını veriyor. İstanbul Beykent Üniversitesi olarak, biz de tüm bu değerlendirmeler sonucu, YÖKAK tarafından KAP kapsamında akredite edilerek, kalitemizi tescillemiş olduk" dedi.

"BİR VAAD NİTELİĞİNDE"

Kurumsal akreditasyonun avantajlarından da bahseden Öngel, "Akredite edilmiş olmak, yükseköğretim kurumunun KAP'ın gerektirdiği tüm hedeflere ulaşmak konusunda çalıştığını ve sürekli olarak iyileştirmeler yapacağının bir vaadi niteliğinde aynı zamanda. Müfredat, bilgi çağının gerektirdiği şekilde oluşturuluyor ve öğrenci merkezli bir öğrenme anlayışı benimsenerek, sürekli iç ve dış paydaşların katılımıyla güncelleniyor" ifadelerini kullandı.