Ek yerleştirme uyarısı geldi: Sağlıkta ve hukukta kontenjan açığı yüksek

İSTANBUL Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte adaylar üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ÖSYM'nin belirlediği tarihler içerisinde ek tercih işleminde bulunabilecek. Ek yerleştirme başvuru koşulları hakkında bilgi veren Öğrenci Dekanı Serhat Butur, sağlık, mühendislik ve hukuk alanlarında kontenjan açığının yüksek olduğunu belirtti.

Üniversite adaylarının beklediği ek yerleştirmeler başladı. 1 milyon 287 bin 369 adayın tercih bildirdiği halde hiçbir yükseköğretim programına yerleşemediğini ifade eden Öğrenci Dekanı Serhat Butur, hayallerine kavuşmak isteyen gençler için ek yerleştirmelerin büyük bir avantaj sağladığını kaydetti. Türkiye genelinde birçok üniversitede yüzde 15 civarında kontenjan açığı olduğunu kaydeden Batur, adayları yüksek kontenjanlı bölümleri tercih etmeleri noktasında uyardı.

"Hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor"

Ek yerleştirme başvuru koşulları hakkında bilgi veren Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, "2022-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. 2022-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabiliyor" dedi.

"Puanlarından düşük bölümleri tercih etsinler"

Adayların ek yerleştirme tercilerini bir uzmana danışarak ve daha dikkatli yapmaları gerektiği konusunda uyaran Serhat Batur, "Adayların öncelikle puanlarının yettiği yerleri tercih etmeleri, sıralamalarda ya da tercihlerin istatistiklerine bakmaları gerekiyor. Ek yerleştirmenin ilk yerleştirmeye göre farklı olan ve en önemli noktası; adayın seçeceği bölümün kontenjanının dolup, dolmadığı görüyor olmasıdır. Seçilecek bölümün kaç puanla kapattığına bakarak, ona göre tercihler oluşturulmalı. Aday seçeceği bölümün puanının kendi puanından düşük olmasına dikkat etsin. Çünkü puanı seçeceği bölümün puandan düşükse, kesinlikle o bölüme yerleşemez. Bir de kılavuzlarda bazı bölümlerin puanlarının oluşmadığını görüyoruz. Yani bu dudum ek yerleştirmede tamamen kontenjanın dolmadığı anlamına gelir. Bu bölümlere de baraj sınırlaması yoksa aday puanıyla bu bölümleri tercih edebilir. Bir puan sınırlamasına gerek yok" dedi.

"Yüksek kontenjanlı bölümlere yönelsinler"

Bu yıl bir milyon 200 binin üzerinde öğrencinin tercih yapmasına rağmen bir bölüme yerleşemediğini aktaran Batur, "Bu durumda adayların tercih ettikleri bölümlerin kriterlerine tam anlamıyla dikkat etmedikleri anlaşılıyor. O nedenle tercihlerde bir uzmana danışsınlar. Tercih edilecek bölümün kaç kontenjanı olduğuna ve yüksek kontenjanlı bölümleri tercih etmeye dikkat etsinler. Bir de öğrencilerin puanları istedikleri bölümlere yetmeyebilir ancak istedikleri bölüme eşdeğer bir programdan yatay geçiş yapma şansları var. Bu yıl bir bölüme girmeleri için şartlarını zorlamaları gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Birçok üniversitede yüzde 10-15 oranında açıklık var"

Yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle kontenjanların arttığını söyleyen Batur, "Üniversite doluluk oranları yüzde 98. Bu oran üniversitelerde yalnızca yüzde 2'lik bir boşluk olduğu anlamına gelmiyor. Daha fazla bir boşluk var. Çünkü üniversiteye yerleşen adaylardan kayıt yaptırmayanlar oldu. Ayrıca bazı az tercih edilen bölümlerin kontenjanlarının arttığını gördük. İlk yerleştirmede yüzde 5 kontenjan boş görünse de ek yerleştirmelerde bu oranın yüze 10 ila 15 arasında olduğu görülebilir. Birçok üniversitede yüzde 10-15 oranında açıklık olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Adaylar için ek tercih avantaj sağlayabilir"

Önceki yıllarda en çok tercih edilen bölümlerin dahi bu yıl kontenjanının dolmadığını kaydeden Batur, " Bu yıl ilk defa hukuk fakültesinde binin üzerinde kontenjan boşluğu olduğunu görmüş olduk. Bu yıl hukuk okumak için bir avantaj. Ayrıca Türkiye genelinde mühendislik alanlarında 8 binin üzerinde bir kontenjan boşluğu var. Sağlık alanlarında ise binin üzerinde bir boşluk var. Sağlık bizi çok şaşırttı çünkü Türkiye genelinde sağlık en çok tercih edilen alanlardan. Bu alanların boşta kalması birçok öğrencinin hayallerini ek tercihte gerçekleştirmeleri için bir avantaj" ifadelerinde bulundu.

"Yanlış tercih açıkta bırakır"

İlk yerleştirmede olduğu gibi ek yerleştirmede de adayların 24 tercih hakkı olduğunu belirten Batur, "Adaylar 24 tercihi yazarken, ilk olarak garanti girebilecekleri, kontenjanlarının yüksek olduğu bölümleri yazsınlar. Bu sene 370 puan alan öğrencilerin dahi açıkta kaldığını gördük. Bunun nedeni puanlarından çok uzakta olan, kontenjanı az olan yerlerin tercih edilmesidir. 24 tercih çok gözükebilir ancak 24 tercihi doldurmak çok kısa sürede gerçekleştir. Öğrenci puanı yüksek olsa bile yanlış tercih yaptığı için açıkta kalabilir. Bundan dolayı adaylar en azından son 10 tercihlerini kontenjanı yüksek olan, puanı daha düşük olan bölümler üzerine yapsınlar" dedi.

"Ek yerleştirme ücretini ödemeyi unutmayın"

Son olarak tercihte bulunacak adayları tercih ücretini ödemeyi unutmaları noktasında uyaran Batur, "7 Eylül'de başlayan ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de tamamlanmış olacak. 14 Eylül'de ise adaylar tercihlerini yaptıktan sonra 30 TL kadar bir ödeme yapıları gerekiyor. Eğer bu ödeme yapılmazsa bütün tercihler çöpe gitmiş olur ve ek yerleştirmede hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmazlar. Tercih yapacak adayların 14 Eylül'de gerekli ödemeyi yapmaları gerekiyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.