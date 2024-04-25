ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul Beykent Üniversitesi öğrencisi Buse Kaya madalya kazandı

ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de tamamlandı. 52 üniversiteden 500'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonadan İstanbul Beykent Üniversitesi öğrencisi Buse Kaya madalya ile döndü.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Karate Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı. 52 üniversiteden 500'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada 55 kilogramda yarışan İstanbul Beykent Üniversitesi öğrencisi Buse Kaya, Türkiye 3.'sü olma başarısını gösterdi.

Şampiyonayı değerlendiren Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, farklı kent ve üniversitelerden gelen gençleri Kırşehir'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sakatlık olmadan, sorunsuz ve en iyi şekilde şampiyonayı tamamladıklarını vurgulayan Şahin, sporcu ve beraberindeki antrenörlerin kentteki tarihi turistik ve kültürel alanları gezdiklerini, Kırşehir'den güzel hatıralarla ayrıldıklarını ifade etti. - İSTANBUL