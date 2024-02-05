İstanbul Beykent Üniversitesi Depremde Hayatını Kaybeden Öğrencilerin İsimlerini Dersliklere ve Amfilerine Verdi

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen bir yılın ardından, İstanbul Beykent Üniversitesi depremde hayatını kaybeden öğrencilerin ve mezunların isimlerini üniversitenin dersliklerine ve amfilerine verdi.

İstanbul Beykent Üniversitesi, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerde hayatını kaybeden öğrencilerin ve mezunların anısını yaşatmak amacıyla anlamlı bir adım attı. Üniversite yönetimi, depremde hayatını kaybeden gençlerin isimlerini, dersliklere ve amfilere verdi. Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel yaptığı açıklamada, "Bu gençler, geleceğimizin mimarlarıydı, hayalleri vardı ve üniversite topluluğumuzun bir parçasıydı. Bizim için sadece öğrenci değil, birer değerdi. Her bir öğrencimiz, üniversitemizin renklerini, enerjisini ve başarılarını taşıyordu. Hayatını kaybeden öğrencilerimizin ailelerine başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Onların anılarını ve hayallerini dersliklerde ve amfilerde yaşatacağız" dedi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kazım Sarı, Prof. Dr. Hamparsun Hampikyan ve Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu tarafından belirlenen öğrencilerin isimleri ve bölümleri şöyle:

Hadımköy Yerleşkesi 107 Numaralı Amfi'ye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Mustafa Mert Çalım'ın ismi verildi.

Ayazağa-Maslak Yerleşkesi 102 Numaralı Derslik'e ise şu öğrencilerin isimleri verildi:

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Begüm Baytar, İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü öğrencisi Nida Aksoy, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi Cem Lukas Sautoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi İsmail Kapudere, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Mehmet Balbaba, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü mezunu Esra Kaptanoğlu Kapudere.

Beylikdüzü Yerleşkesi B-205 Numaralı Amfi'ye Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Cemrelal Köşker'in ismi verildi.

Taksim Yerleşkesi 203 Numaralı Amfi'ye ise şu öğrencilerin isimleri verildi:

Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Onur Balcı, Hukuk Fakültesi öğrencisi Rümeysa Esatoğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Kuruluşları Yönetimi Bölümü Şeymanur Akça, Hukuk Fakültesi mezunu Hüseyin Oğuzhan Kılınç, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü mezunu Nesrin Gürbüz. - İSTANBUL