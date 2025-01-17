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Beykent Üniversitesi ve Marmara Teknokent Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Beykent Üniversitesi ve Marmara Teknokent Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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İstanbul Beykent Üniversitesi ile Marmara Teknokent, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir protokol imzaladı. Protokol, uzun vadeli iş birliği ile Türk sanayisine katkıda bulunmayı ve teknoloji tabanlı projelerin geliştirilmesini amaçlıyor.

İstanbul Beykent Üniversitesi ile Marmara Teknokent arasında üniversite-sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla iş protokolü imzalandı.

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel ve Marmara Teknokent Genel Müdürü Mehmet Ali Okur tarafından imzalanan protokol kapsamında Marmara Teknokent ile İstanbul Beykent Üniversitesi arasında uzun vadeli üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türk sanayisine katkı sağlanması hedefleniyor. Ulusal ve uluslararası ölçekte geliştirilecek projelerde etkin iş birliği ortamı oluşturulmasını amaçlayan protokol, teknoloji tabanlı gelişimlere açık yeni projelerin hayata geçirilmesine öncülük etmeyi, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi ve üniversite-sanayi arasında bir köprü kurmayı temel aldı. İş birliği protokolünün ana hedefi ise akademisyenlerin bilgi birikimlerinin, öğrencilerin merak ve azminin sanayi ile entegre edilmesi olarak belirtildi. Bu iş birliği doğrultusunda karşılıklı olarak bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, ortaklaşa yapılacak eğitim modellerinin hayata geçirilmesi, sürdürülebilir kalkınma planının en iyi şekilde kullanılması amaçlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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