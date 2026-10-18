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İstanbul'da sel sonrası Jandarma, Beykent Üniversitesi Konukevi çevresini temizledi

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İstanbul'da sel sonrası Jandarma, Beykent Üniversitesi Konukevi çevresini temizledi
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İstanbul'da sel sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayazağa Dereboyu Caddesi'nde Beykent Üniversitesi Konukevi, 8 ev, 17 depo ve su kanalları çevresindeki temizliği tamamladı. Ekipler, ilk günden beri arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına destek veriyor.

İstanbul'u etkileyen sel felaketi sonrası temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Jandarma ekipleri, bugün Ayazağa Dereboyu Caddesi'ndeki Beykent Üniversitesi Konukevi, 8 ev, 17 depo ve su kanallarında arama yapılan bölgelerin etrafında temizlik çalışmalarını tamamladı.

İstanbul'u etkileyen sel felaketi sonrası temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Selden etkilenen noktalarda yürütülen çalışmalarla yağışın ardından oluşan olumsuzlukların giderilmesi amaçlanıyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilk günden itibaren büyük bir titizlikle arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına destek veriyor. Jandarma ekipleri, bugün Ayazağa Dereboyu Caddesi'ndeki Beykent Üniversitesi Konukevi, 8 ev, 17 depo ve su kanallarında arama yapılan bölgelerin etrafında temizlik çalışmalarını tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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