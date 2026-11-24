İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Merkezi Adalet Kulübü, ÜNİDES desteği ile "Çevre ve İklim Değişikliğinin Hukuki Boyutu" başlıklı etkinlik gerçekleştirdi. Türkmenbaşı Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyonda Önceki Dönem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu'nun katılımıyla fidan dikimi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında İstanbul Beykent Üniversitesi tarafından çevre ve iklim konusu ele alındı. Türkmenbaşı Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyona Önceki Dönem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu ve İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, katılım gösterdi.

Açılış konuşmalarının ardından Önceki Dönem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, alanda fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidan dikiminin ardından kürsüye çıkan akademisyenler, çevre ve iklim değişikliğinin hukuki boyutlarına yönelik sunum yaptı.

Tunç: "Nükleer kullanan ülkelerin yaptırım talebi nedeniyle COP31'de anlaşma sağlanamadı"

Açılış konuşmasını yapan Önceki Dönem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çevre ve iklim alanındaki çalışmalara ve anlaşmalara dikkat çekerek, "Türkiye bu anlamda dünyanın gündemindeki uluslararası sözleşmelerin tamamına taraftır. En son Antalya'da Çevre ve Şehircilik Bakanımızın başkanlığını yürüttüğü COP31 başarıyla gerçekleşti. Ancak orada bir anlaşmaya varılamadı. Kendi enerji sorunlarını nükleerle vesaire gidermiş olan bazı ülkelerin, kömür kullanımından, fosil yakıtlardan kurtulamamış ülkelere daha fazla yaptırım uygulanmasına yönelik maddeler koyulması nedeniyle ülkeler anlaşma sağlayamadı" dedi.

"Bu tür etkinliklerle çevre bilinci geliştirilmeli"

Tunç, sözlerini şöyle noktaladı: "Ülkemiz, kademeli olarak bu işlerin uluslararası anlamda da yürütülmesinde fayda olduğu görüşünde. Bu anlamda dengeli, geleceğe yönelik, uygulanabilir sözleşmelerin hayata geçirilmesi noktasında da Türkiye olarak kararlılığımızı sürdürdüğümüzü görüyoruz. Gerek uluslararası sözleşmeler, gerek kendi ulusal mevzuatımız, idari yaptırımlar, yargı kararlarıyla çevrenin korunmasına yönelik hukuki bir boyut ve mücadele var. Bu yeterli mi, elbette ki sadece kanunlarla, yasaklamalarla, cezalandırmayla bu sorunları çözmek ve çevreyi tam anlamıyla korumak mümkün olamaz. Öncelikle çevre bilincinin gelişmesi lazım. Çevre bilincini geliştirmek de bu tür etkinliklerle olur. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. ÜNİDES kapsamında bu güzel programlara destek veriyorlar."

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu: "2 yılda 5 binden fazla projeye destek verildi"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ÜNİDES projeleri kapsamında Türkiye'de son 2 yılda 5 binin üzerinde projeye destek verdik. İlk çıkış yılımızda projeye 30 milyon TL bir bütçe ayrılmıştı ve bin proje üzerinden süreç yürütülecekti. Ama üniversitelerdeki kulüplerimizin iştiraki ve motivasyonu, bu işi başka bir noktaya taşıdı. Gençlerimizin okul dışı etkinlikler kapsamında bu çalışmaların içerisinde olması çok umut verici. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün üniversitelerde bu projelere destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel ise, "ÜNİDES programı kapsamında bu etkinliği destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları anılması gereken bir noktada. Yeni ve gelecek nesiller için hukuki anlamda yapılabileceklerin konuşulduğu hayırlı bir program olsun" dedi.

Prof. Dr. Yalçın Kırdar: "Üniversite olarak iki projemiz hak kazandı"

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Kırdar, üniversite olarak iki ÜNİDES projeleri hazırladıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle ÜNİDES projeleri hazırlandı. Üniversitemizde iki proje, bu konuda hak kazandı: Biri adalet kulübümüz, diğeri de dezenformasyon kulübümüz. Bugün adalet kulübümüzün etkinliğinde beraberiz. Sayın bakanlarımıza da teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar katıldılar, bize destek verdiler. Çevre, iklim, orman ve bütün doğayla ilgili bilgi birikimlerini paylaştılar ve bundan sonraki iş birliklerimiz hakkında bilgilendirmeler yaptılar. Biz COP31'e de üniversite olarak katıldık ve COP31'in devamında böyle bir projeyle çalışmalara devam etmemiz ve bakanlarımızın da katılması bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz bu konuda çok aktif ve bilinçli olarak çalışıyorlar. Bu kapsamda bizler de destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Yalçın Kırdar, "Çevre ve iklim, bütün boyutlarıyla Birleşmiş Milletler'de ve bütün dünyada tartışılan ve çok da güncel olan bir konu. Fosil yakıtlar, 1,5 derecenin üzerinde ısı artışı gibi konular yeterince tartışılıyor ama yönetişim, hukuki boyutlar veya iletişim gibi diğer ek maddeler de bunların diğer yadsınamaz önemli parçalarından. Bugün burada hukuki boyutuyla ele alacağız. Avukatlarımız, hukuk öğretim üyelerimiz, hukuk öğrencilerimiz, Adalet Kulübü ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz bu alanlarda tartışmalara devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı