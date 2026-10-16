Sarıyer Ayazağa'da 19 hane ve 2 fırında temizlik jandarma desteğiyle yapıldı

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İstanbul'da selden ve su baskınlarından etkilenen Sarıyer'deki temizlik çalışmalarına İstanbul Jandarma Komando Tugay Komutanlığı da destek veriyor.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ayazağa'da selden etkilenen vatandaşların evlerinde ve kamusal alanlarda temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İstanbul Jandarma Komando Tugay Komutanlığının desteğiyle Dereboyu Caddesi'nde bulunan Beykent Üniversitesi Konukevi'nde, bir Kur'an kursunda, 2 fırında ve 19 hanede temizlik yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Desteklerinden dolayı İstanbul Jandarma Komando Tugay Komutanlığımıza ve görevli personelimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA