Berlin Film Festivali bu yıl çevrim içi düzenleniyor

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl iki bölüm halinde düzenlenen Berlin Film Festivali'nin sektöre yönelik çevrim içi kısmı bugün başladı. Ferit Karahan imzalı "Okul Tıraşı" Panorama bölümünde yer alıyor.Küresel koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak düzenlenen Berlin Film Festivali bugün başladı. Berlinale olarak bilinen festival bu yıl iki bölüm halinde yapılacak. 5 Mart'a kadar sürecek olan bölümde, filmler sadece sinema sektörü ve basın için online gösterilecek. Festivalin halka açık olacak, filmlerin seyircili olarak gösterileceği bölüm ise 9-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Filmlerin yönetmen ve oyuncularının da Haziran ayında Berlinale'ye davet edilmesi planlanıyor.

Panorama bölümünde Türkiye'den bir film

Geçen yıllara göre daha az filmin yer aldığı festivalde bu yıl aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 59 ülkeden toplam 166 film gösterilecek. Berlinale programında bu yıl Türkiye'den sadece bir film yer alıyor. Dünya sinemasından örneklerin gösterildiği Panorama bölümünde, Ferit Karahan imzalı "Okul Tıraşı" dünya prömiyerini yapacak. Başrollerini Samet Yıldız ve Ekin Koç'un paylaştığı film, Anadolu'da bir yatılı okulda geçiyor. "Okul Tıraşı" sıkı kuralların ve disiplinin uygulandığı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan bir öğrencinin hikayesini konu ediyor.

Altın Ayı için yarışan filmler

71'inci Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için toplam 15 film yarışıyor. Festivalin Artistik Direktörü Carlo Chatrian, bu filmleri "Eğer Yarışma sinemanın içinde bulunduğu durum ve geleceğine dair bir tablo sunuyorsa, 2020 yılındaki olayların sektörü sekteye uğratmasından, sinemacıların güç aldığını ve son derece kişisel filmler üretmelerine yol açtığını söyleyebiliriz" sözleriyle değerlendirdi.

"Unorthodox" dizisi ile Emmy kazanan yönetmen Maria Schrader'in "Ich bin dein Mensch," ödüllü Fransız yönetmen Celine Sciamma'nın "Petite Maman," Alman aktör Daniel Brühl'ün ilk yönetmenlik denemesi "Nebenan," İranlı yönetmenler Behtash Sanaeeha ve Maryam Moghaddam'ın "Ghasideyeh gave sefid" Altın Ayı için yarışan dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Berlinale jüri üyeleri

Altın ve Gümüş Ayıları belirleyecek jüri bu yıl geçen yıllarda Berlinale'de ödül kazanan altı yönetmenden oluşuyor. Nadav Lapid, Adina Pintilie, Ildiko Enyedi, Giafranco Rosi, Jasmila Zbanic ve Mohammed Rassulof'dan oluşan jüri, ödülleri 5 Mart Cuma günü açıklayacak. Ödül töreni ise Berlinale'nin Haziran'daki ikinci bölümünde yapılacak.

Oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımı kaldırıldı

Çevrim içi olarak yapılmasının yanı sıra festivalin bu yıl yeniliklerinden biri de, en iyi oyuncuya verilen ödüllerde cinsiyet ayrımını kaldırması oldu. Buna göre, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödülleri yerine "Başrolde En İyi Oyunculuk Performansı" ve "Yan Rolde En İyi Oyunculuk Performansı" dallarında Gümüş Ayı verilecek.

Festivalde geçen yıllara göre film sayısı azalsa da, ilk kez geçen yıl programa dahil edilen Encounters, Berlinale Özel Gala, Berlinale Diziler, Perspektif-Alman Sineması, Kısa Filmler, Forum ve Panorama gibi bölümler bu yılın programında da yer alıyor.

Kaynak: Deutsche Welle