Berke "vlad" Kantürk Sorgu Odasında!

Sorgu Odası serimizin yeni konuğu, 20-24 Ocak tarihleri arasında VCT 2022 Challengers 2 Kapalı Elemesi'ne katılacak Bbl Esports'un koçu Berke "vlad" Kantürk. Instagram takipçilerimizden gelen sorulara vlad'ın verdiği cevaplar aşağıda!

1) Her zaman hedefi yüksek olan bu organizasyonun elle tutulur Avrupa'da başarılarını göremedik bu kadronun farkı nedir bu kadro öncekilerden farklı neleri başarabilir? (@musabg.btw)

"Önceki sorunları içeride olmadığım için teşhis etmek zor ama şu an çok farklı bir kimya yakaladığımızı söyleyebilirim. Takıma katılan, takımda olan herkesin farklı bir fedakarlık öyküsü oldu. Bu bizler için de geçerli, ne yaptığını bilen ve doğru oyun ile nerelere ulaşabileceğini bilen bir ekip var. Motivasyonumuz çok yüksek.

2) Takımın hedefi nelerdir? (@m.berat5858)

"Kısa vadeli hedefimiz Türkiye Şampiyonu olarak EMEA Ligi'ne katılım göstermek, yolun çok başındayız. Yolun sonu ise Champions #FORZABBL"

3) Bbl Esports'a geldiğinde en büyük sorun neydi ve en iyi çözdükleri şey ne oldu? (@akar_kaann)

"Oyuncuların oyuna olan odakları, motivasyonları dağınıktı. Onları bir araya getirmek ve iyi bir kadro mühendisliği ile hedeflediğimiz ekibi kurmak uzun bir süreçti."

4) Bootcamp süreci nasıl devam ediyor? 6.oyuncu düşünüyor musunuz? (@ali.karakoc__)

"Bootcamp çok verimli geçiyor, talihsiz bir şekilde Melih ve Hüseyin ile birlikte testlerimiz pozitif, umduğumuz şekilde hafif geçiyor ama zaman zaman belirtiler sancılı olabiliyor. 6. oyuncu düşünmemizi gerektiren herhangi bir durum olmadı."

5) Sana sunuculuğu bıraktıran ve koçluğa götüren sebep neydi? Bu takım BBL Esports olmasaydı yine koçluk yapar mıydın? (@soul_syna)

"BBL haricinde 2020 sonları itibariyle gelen farklı zamanlarda birçok teklif vardı, sunuculuk hayatımın neredeyse 4 senesi boyunca benim için bir meslek olsa da BBL'den teklif geldiğinde sunuculuk misyonumu tamamladığımı fark ettim. BBL ailesinin bir parçası olma düşüncesi bana gurur verdi."

6) Sunuculuktan koçluğa geçmek kariyeri için büyük bir risk değil mi? BBL Esports gibi baskının yoğun olduğu bir takımda işler kötü giderse bununla başa çıkabilecek mi? (@bariscanitok)

"İnsanlar kariyerlerinde her zaman risk alırlar, benim espora olan inancım, okulumu uzatmam bir riskti. Sunuculuk mesleğini gerçekleştirirken birçok kez irili ufaklı riskler aldım kariyerimin yön almasında. İşlerin kötü gitmesi gibi bir olasılık her zaman var, ama bu olasılığı indirgemek bizlerin elinde."

7) Sunuculuk kariyerinde anlattığı en iyi CS: GO maçı hangisidir? (@lofty0y0)

"Açıkçası yazabileceğim çok fazla karşılaşma var ama w0xic'in EG'ye karşı Inferno'da ACE attığı ESL Pro League maçı vardı hatırladığım, kaybetmişlerdi ama son haritayı da 16-0 kazanmışlardı. Her şeyi yaşadığımız bir mücadeleydi, unutamadıklarımdan biri de SANGAL - 9INE mücadelesi. Imorr'un uzatmadaki AWP Flick'i inanılmaz keyifliydi."

Vlad'ın bahsettiği, kendisinin ve Alican "Karahan" Karahan'ın keyifli anlatımı ile, Özgür "W0xic" Eker'in Evil Geniuses'a karşı aldığı ACE'i yukardaki videodan izleyebilirsiniz.

8) Eğer ekonomik fark olmasaydı, CS: GO da koç olmayı tercih eder miydin? (@murat_onart)

"CSGO'da koç olmak çok keyifli olabilirdi ama şu anki oyun bilgim ve tecrübem ile CS: GO'ya aktif olarak zaman ayırdığım süreçteki bilgim arasında çok ciddi farklar mevcut."

9) Deneyim ve tecrübelerin bu takımın yakın geleceği hakkında ne söylüyor? (@y1lmazsahin)

"Bu takım en iyi olmak için kuruldu…"

10) BBL VALORANT kadrosunun "turnuva öncesi durumunu ve gelişimini" tek bir cümleyle anlatmak istesen, bu cümle ne olurdu? (@mevlutdemir.art)

"Melih'in gelişiyle birlikte doğrudan bootcampte kaynaşıp çalışmaya başladığımız görece kısa bir dönem geçiriyoruz, kısa ama verimli bir dönemdeyiz. Melih'in takıma katkısını başka bir oyuncu muhtemelen veremezdi."

11) Sence bir koç olarak gözlemlediğinde takımdaki en soğuk kanlı, clutch anlarına kaldığında kesin alacak dediğin takım oyuncusu kim? (@mevlutdemir.art)

"En büyük şansım olduğunu düşündüğüm konu, oyun görüşü yüksek ve bireysel yeteneği çok kuvvetli bir oyuncu grubu ile çalışıyor olmamız. Hepsi birbirinden güzel clutch'lara imza atan ve atabilecek oyuncular. Aimdll ve Muj'un rolleriyle birlikte girdikleri clutch sayısı çok fazla oluyor genelde, doğru pozisyon olduğunu hissettiğimizde 1v2'ler 1v3'ler geldiğinde "Aldı burayı" dediğimiz çok pozisyon var ve arkadan izlemesi inanın çok keyifli. Umarım sizlere de nasip olacak."

BONUS SORU: Beni özledi mi? (noeldayilol)

"Dayicim çok özledim seni bi hüptüreydik iyiydi… ( O anladı)"

Espor Gazetesi olarak Berke "vlad" Kantürk'e röportaj teklifimizi kabul edip bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyor, kendisi ve takımı BBL Esports'a VCT 2022'de başarılar diliyoruz.

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