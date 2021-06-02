Belediyemizden Hayvan Yetiştiricilerine 242 Adet Süt Sağım Makinası

Çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin ülke ekonomisine katkılarını arttırmak için birçok alanda önemli destekler sağlayan Belediyemiz, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile hayvan yetiştiricilerine 242 adet süt sağım makinası dağıttı.

Çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin ülke ekonomisine katkılarını arttırmak için birçok alanda önemli destekler sağlayan Belediyemiz, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile hayvan yetiştiricilerine 242 adet süt sağım makinası dağıttı.

Gaziantep Valiliği, Belediyemiz, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği proje kapsamında 242 hayvan yetiştiricisi süt sağım makinası hediye edildi. Hijyenik bir ortamda süt sağımının gerçekleştirilmesinin hedeflendiği proje ile kalite ve verimin arttırılması da hedefleniyor.

Projelerimiz Devam Edecek

Süt sağım makineleri ile kadınların iş yükünün azalacağını ve hijyenik bir şekilde süt sağımının gerçekleşeceğini ifade eden Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak yol, park, kaldırım, ev, işyeri, sosyal tesisler, taziye evleri gibi birçok projeler yapıyoruz. Ama en çok hoşuma giden ve mutlu olduğum projelerin başında çiftçilere yaptığımız destek ve yatırımlar geliyor. İnsanların yemeden yaşaması mümkün değil. Onun için özellikle tarımın desteklenmesi bizim açımızdan gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Çiftçilerimize destekler konusunda süt sağım makinası gündeme gelmişti. Bizde GAP İdaresi Başkanımızı ziyaret ettik. Süt sağım makinası projemizi anlattık. Allah razı olsun başkan ve başkan yardımcılarımız bu işe sıcak baktılar. Böylelikle projelendirdik ve makineleri getirdik. Daha öncesinden canlı hayvan desteğinde bulunduğumuz ailelere şimdi de süt sağım makinelerini vereceğiz. Burada en çok hanım ablalarımız fayda sağlayacak. Hanım ablalarımız bizim için çok değerli. Onların yorulmaması lazım. Normal hanımlara göre ekstra işleri var. Evin işine bakıyor, çocuklara bakıyor, bunun dışında bir de tarlaya gidip, hayvanlara bakıyorlar. Dolayısıyla bu kadar işin arasında olan hanım ablalarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çalışma yapmamız lazımdı. Bizde bunu yaptık. İnşallah bundan sonra daha hijyenik bir ortamda sütler sağılacak ve daha temiz bir ortamda saklanacak. Böylelikle hanım ablalarımız daha az yorulmuş olacak. Çiftçilerimize yeni projelerimizle desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Süt Sağım Makinaları ile Verim ve Kalite Artmış Olacak

GAP İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, kaynakları etkin, verimli kullanmaya çalıştıklarını belirterek "Gaziantep ilimize 2014-2020 yılları arasında 77 projeye destek verdik. Bu projelere yaklaşık 37. 000. 000 TL bütçe aktardık. Dolayısıyla bugün dağıtım törenini gerçekleştirdiğimiz bu projede desteklediğimiz projeler arasındaydı. Bu proje Gaziantep Valiliğimizin Koordinasyonunda, Şahinbey Belediyesinin hazırladığı bir projedir. Bu proje oldukça önemli. Yaklaşık 242 adet süt sağım makinası dağıtılacak. Bu projenin en önemli tarafı küçük ve büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliği yapan ve durumu olmayan ailelere yapılmasıdır. Aynı zamanda proje sayesinde hijyenik şartlarda süt sağımları gerçekleştirilecek. Böylelikle hem verim hem de kaliteyi arttırmış olacak. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bu projeyi bize göndererek destekleme fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımızı yakından takip ediyoruz. Uyguladığı projelerle hem bölgeye hem de ülke genelindeki tüm belediyelerimize örnek ve model olan bir başkan. Bu vesileyle başkanımıza tekrardan teşekkür etmek istiyorum. İdare olarak yapılacak olan diğer projelere de destek vereceğimizi belirtiyorum. Bu projede desteği olan tüm kesimlere de teşekkür ederim" dedi.

Üretimin Artması Anlamında Önemli Destekler

Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, verilen desteklerle üretimin arttığını belirterek "Bölgemizde 80. 000 dekarlık hububat ekim alanımız vardı. Verilen bu desteklerle ekili alan miktarı 300. 000 dekara çıktı. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sayesinde1. 000 dönüme düşmüş mercimek alanlarımızı 22. 000 dekara yükselttik. Arkasından 12. 000. 000 sebze fidesi dağıtımı yapıldı. Dağıtılan fidelerin mahsulleri alınmaya başlandı. Sürekli çiftçimizi teşvik edici işler yapıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu tavuk dağıtımı projesi yapıyor. Çiftçilerimiz bu anlamda telefonlarımızı kilitledi. Buda çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Şahinbey Belediye Başkanımız silajlık mısır tohumu aldı yakın zamanda dağıtmayı planlıyoruz. Şahinbey Belediyemizin teşvik ve katkılarıyla sürekli çiftçimizi üretime teşvik ediyoruz" dedi.

Şahinbey Halkı Olarak Çok Şanslıyız

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine önemli katkılar sağladığını belirterek "Şahinbey Halkı olarak çok şanslıyız. Şahinbey Belediyesi arpa-buğday, mercimek, gübre dağıtımı yapıp, çiftçimizin yollarını yaptı. Çiftçi kadınlarımız üretime önemli katkılar sağlıyorlar. İş yükünün büyük bir kısmı onların omuzlarında ve onlara teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyemiz hayvan yetiştiricilerimiz küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıtımını yaptı. Onlara yemlerini de verdi. Şimdide süt sağım makinası dağıtılıyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun" dedi.

Çiftçi Kadınların Yükü Hafifleyecek

Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, dağıtılan süt sağım makinasının kadınların iş yükünü hafifleteceğini belirterek, "Üretim olmazsa olamaz. Bu halka, ekmek, et ve süt gerek. Şahinbey Belediyesi örnek bir belediyecilik anlayışı göstererek çiftçilere önemli destekler sağlıyor. Köyde çileyi çeken kadınlarımızı düşünerek süt sağım makinası dağıttınız. Allah Şahinbey Belediye Başkanımızdan razı olsun' dedi.

Allah Başkanımızdan Razı Olsun

Hayvan yetiştiriciliğinde iş yükünün büyük bir bölümünü omuzlayan kadınlar verilen desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek "Başkanımız sayesinde hayvan sahibi olduk. Verilen hayvanlar çoğaldı ve bugün kendi kendimize ayakta durabilecek hale geldik. Dağıtılan süt makinaları bizlerin işlerini çok kolaylaştıracak. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştular.

Burç Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım törenine Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun yanısıra GAP İdare Başkanı Mehmet Açıkgöz, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre