Belediyeler koronavirüs seferberliğinde "sınır" tanımıyor ÖMER FARUK CEBECİ/ŞENGÜL AZBAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok önlem alan Sakarya ve Kocaeli büyükşehir belediyeleri, bir yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya çalışırken, bir yandan da "evde kal" önerisine uyanlara yönelik online sosyal...

ÖMER FARUK CEBECİ/ŞENGÜL AZBAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok önlem alan Sakarya ve Kocaeli büyükşehir belediyeleri, bir yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya çalışırken, bir yandan da "evde kal" önerisine uyanlara yönelik online sosyal faaliyetler düzenliyor.

Sakarya'da alınan önlemler çerçevesinde virüs şüphesiyle hastaneye başvuranların, diğer hastalarla temasını önlemek için Toyotasa Acil Yardım Hastanesi tahsis edildi.

Kent merkezi ve 16 ilçede 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Sakarya'da vatandaşlar tarafından bugüne kadar iletilen 7 bin 488 talep yerine getirildi. Bunların 4 bin 321'i 112 Acil Yardım Hattı aracılığıyla 3 bin 167'si de diğer kanallar vasıtasıyla ilgili birimlere iletildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yanı sıra Türk Kızılay da kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi desteğinde bulunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşını yalnız bırakmadı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan salgının Türkiye'de de görülmesiyle kentte tedbirleri hızla aldıklarını belirtti.

Yüce, Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nde oluşturdukları kriz masası ile 24 saat "ALO 153" üzerinden vatandaşların soru ve taleplerine yönelik çözümler ürettiklerini aktararak, ekiplerin salgın riski ortadan kalkana kadar 7/24 görev yapacağını ifade etti.

Şehirdeki tüm toplu ulaşım araçlarının ve sosyal alanların düzenli olarak dezenfekte edildiğini vurgulayan Yüce, ayrıca bugüne kadar 4 bin aracın da dezenfekte edildiğini dile getirdi.

Kültür sanat programları online ortama taşındı

Yüce, salgına karşı farkındalığı artırmak, vatandaşların evde kalmalarını sağlamak amacıyla birimlerin seferber olduğunu anımsatarak, "İnternet ortamında, online olarak hazırladığımız kültür sanat programları, kitap değişim programları, salgın psikolojisiyle ilgili uzman görüşleri gibi çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Salgın nedeniyle fırsatçılık ve stokçuluk yapan, fahiş fiyat uygulayan iş yerlerine zabıta ekiplerince denetimler yapıldığına işaret eden Yüce, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında yolcu kapasitesini de yüzde 15'e indirdiklerini ifade etti.

Yurt dışından getirilerek Sakarya'daki yurtlarda karantinaya alınan 2 bin kişiye çeşitli hediyeler ilettiklerini aktaran Yüce, toplumda bilinç oluşturmak adına Türkiye'de ilk defa kentteki trafik ışıklarında ve sesli ikaz sistemlerinde, "Evde Kal" ve "Eve Git" uyarılarını yaparak diğer kentlere örnek olduklarını anlattı.

Salgın sürecinde belediyecilik hizmetlerinde aksama olmamasına azami gayret gösterdiklerini dile getiren Yüce, herhangi bir su kesintisi yaşanmaması için azami dikkat gösterildiğini bildirdi.

Yüce, zabıta ekiplerinin vatandaşlara sürekli olarak evde kalmaları yönünde uyarılar yaptığını anlattı.

Evden dışarı çıkmak zorunda kalanlar için şehrin muhtelif yerlerine dezenfektan sistemi yerleştirdiklerini anımsatan Yüce, 7-24 esasına dayalı olarak çalıştıklarına işaret etti.

Yüce, salgınla mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarına gerekli desteği sağladıklarını, toplu taşıma ve otoparkların sağlık çalışanları için ücretsiz hale getirildiğini anımsattı.

"Yaklaşık 3 bin yaşlımızın ihtiyacına cevap verdik"

Yaşlı Destek Merkezi'ne kayıtlı 65 yaş üstü tüm vatandaşların taleplerini temin ettiklerine değinen Yüce, şunları kaydetti:

"Salgının başladığı andan bugüne kadar 2 bin 982 yaşlımızın ihtiyacına cevap verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bunun yanı sıra şehrimizde yaşayıp da mağduriyeti tespit edilen vatandaşlarımıza tahsis ettiğimiz sosyal yardım kartlarımız var. Bu ihtiyaç sahibi ailelerimize desteklerimizi yılın her zamanı sürdürüyoruz. İçinden geçtiğimiz bu kritik süreçte mağduriyetin yaşanmaması adına 2 bin 100 ailenin sosyal yardım kartına para yükleme işlemi gerçekleştirdik."

Yüce, ayrıca kent genelinde başlayan kuru gıda yardımının bin aileye ulaştırıldığını, dağıtımın da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da virüs tehlikesinin ortaya çıkmasının ardından "Covid-19 Kocaeli Kriz Masası" kurduklarını belirtti.

Büyükakın, diğer kamu kurum ve kuruşlarıyla tam koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ve büyükşehrin tüm imkanlarını vatandaşlar ve kamu kurumları için seferber ettiğini bildirdi.

İlk etapta sosyal yardım süresi dolan vatandaşlara, yeni incelemeye gerek kalmaksızın yardım yapılmasına karar verildiğini aktaran Büyükakın, 60 yaş ve üzeri vatandaşların günlük alışveriş ve ihtiyaçlarının belediye ekipleri tarafından karşılanmaya başlandığını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasına karar verildiğini aktaran Büyükakın, sağlık çalışanları için maske ve kişisel koruyucu ekipmanlarının KO-MEK kurslarında üretimine ve sağlık çalışanlarının enerjilerini yükseltecek ve bağışıklıklarını artıracak ikramlara başlandığını hatırlattı.

Büyükakın, kent geneline 3 ay yetecek dezenfeksiyon malzemesi temin edildiğini ve günlük 1 milyon metrekare alanı dezenfekte eden 22 araç ve 70 personelin sahada çalıştığını anlattı.

Covid-19 Coğrafi Bilgi Sistemi'nin, 12 ilçe belediyesinin kullanımına açıldığına işaret eden Büyükakın, şunları söyledi:

"Piyasayı rahatlatmak için esnaf, tüccar ve firmalara olan 70 milyon lira borcunu 1 ay erken ödedik. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 3 ton ek mama alınarak dağıtımı yapıldı. Sağlık çalışanları için 3D atölyelerimizde 3D koronavirüs maskesi üretimine başlandı. Anne şehir projemizde yer alan kadınlarımız ile sağlık personellerimize destek olmak için siperlik üretimine başlandı. Toplam 2 bin adet siperlik üretilecek. Kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan, asgari düzeyde hijyen şartlarını oluşturamayan ailelere gıda ve hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu. Temel gıda ve hijyen şartlarını sağlayamayan vatandaşlarımız için ekonomik ve sosyal destek paketi devreye alındı. Su faturasını ödeyemeyenlerin faturalarını gerekli incelemeler sonucunda Büyükşehir Belediyesinin ödemesine karar verdik."

Kocaeli'deki tiyatro oyunları online izleniyor

Büyükakın, evde kal çağrısına uyan vatandaşlara yönelik online sosyal faaliyetler de düzenlediklerini kaydetti.

Şehir Tiyatrolarında sahnelenen oyunların, internet ile ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldığını ve uzaktan görüntülü psikososyal destek hizmetine başlandığını anlatan Büyükakın, online egzersiz etkinliklerinin yanı sıra kitap okumak isteyen vatandaşların, e-kütüphane uygulamasından faydalandığını dile getirdi.

Kullanılmış maske eldiven atıkları için özel çöp konteynerleri yaptırılarak şehrin tüm noktalarına konulduğunu bildiren Büyükakın, Kocaeli ve Gebze Teknik üniversitelerinin online eğitiminde kullanılmak üzere karşılıksız burs alan öğrencilerin internet ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

"50 bin gıda ve 15 bin hijyen paketi desteği"

Kocaeli'deki kamu kurumlarının ihtiyaç duymaları halinde tıbbi maske gibi kişisel koruyucu ekipmanları başta olmak üzere hijyen ve temizlik maddelerinin de Büyükşehir tarafından karşılanacağını bildiren Büyükakın, şöyle konuştu:

"Pandemi hastanesinde çalışanların konaklama yerlerine ulaşımı, konaklama, yeme, içme, kişisel çamaşır yıkama ve hijyen malzemelerinin temini Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Salgın sona erinceye kadar, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan ile geçim sıkıntısı çeken yardıma muhtaç kişilere müracaat etmeleri halinde belge istenmeksizin hijyen ve temizlik malzemesinin yanı sıra gıda ve temel yaşam ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Valilik makamının kararı ile muhafaza altına alınacak pandemi hastanesi çalışanlarının yakınları ile Kovid-19 testi pozitif çıkıp da evlerine gitmek istemeyenlerin konaklayacakları Geçici Bakım Merkezleri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak. Bu merkezlerde kalanların konaklama, yemek, temizlik, güvenlik gibi temel ihtiyaçları yine Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıksız olarak yerine getirilecek. Gelirini kaybeden, temel gıda ve hijyen şartlarını sağlayamayan vatandaşlarımız için 50 bin gıda ve 15 bin hijyen paketi desteğinde bulunulacak."

Büyükakın, bütün imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayarak, kentte kimsenin sokakta aç ve açıkta kalmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA