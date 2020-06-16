Belediye Başkanı Vergili: "Karabük'te çok büyük tehlike çanları çalıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye Başkanı Vergili: "Karabük'te çok büyük tehlike çanları çalıyor"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte artan korona virüs (Covid-19) vakalarıyla ilgili olarak, Karabük'te tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

Belediye Başkanı Vergili:
16.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:33

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte artan korona virüs (Covid-19) vakalarıyla ilgili olarak, Karabük'te tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, korona virüse karşı Türkiye'de ilk tedbir olan kurumlardan biri olduklarını, toplumun Ramazan Bayramı'ndan sonra bir rehavete kapıldığını söyledi.

İnsanların korona virüsü hafife aldığını ifade eden Vergili, "Hafta sonları arabayla Karabük'te dolaşıyorum. Gördüğüm kadarıyla biz korona virüs işini çok hafife alıyoruz. Dünyaya bu hastalığın bir kişiden yayıldığına kimse inanmıyor. Dünyada hastalık sayısı 7,5 milyonu geçmiş. Ölüm sayısı 400 binlere yaklaşıyor. Seyir böyle devam ederse ölüm vakası 1 milyonu geçecek. Karabük'teki hasta sayısı hiç yabana atılacak bir olay değil. Dünyaya baktığımızda tedavi oranının çok yüksek olduğu iki ülke mevcut. Bunlardan birisi Almanya diğeri ise Türkiye. Diğer ülkeler bizim kadar neden başarılı olamadı bunu da bilemiyorum. Yine bizde bununla ilgili bir vurdum duymazlık devam ediyor. Biz Karabük'te bu durumdan çok büyük yara da alabiliriz. Bunu çok hafif de atlatabiliriz. İkisi de bizim elimizde. Karabük'ün yaşlı nüfusu çok fazla. Biz bu işi önemsemeliyiz. Önemsersek bu işi hafif atlatmak için elimizde çok büyük bir şans var. Bu şans Karabük'te yaşayan çok büyük emekli kesimdir. Bu büyük emekli kesim olarak kendimiz bir izolasyon uygularsak ben inanıyorum ki bir aya kadar tekrardan bu hastalığı önleyebiliriz" dedi.

Büyükşehirlerde yaşayanların küçük şehirlere kaçmayı tercih ettiğini aktaran Vergili, şunları kaydetti:

"Geldikleri zaman bir izolasyon uygulamazsanız siz evdeki annenize, babanıza zarar veriyorsunuz. Sonra Sağlık Bakanlığı temas ettikleri insanların peşine düşüyor. Bu iş o kadar kolay değil ki. Kore bu işte çok başarılı. Her yerde kamera sistemleri var. Hastalıklı kişiyi kameradan izliyor ve kiminle yakın temasta bulunmuşsa onları buluyor. Tedavi de Türkiye ve Almanya başarılıyken bu konuda da en başarılı Kore. Biz bayramdan sonra bu iş bitti gibi davranmaya başladık. Ben bakıyorum aileler el ele, çoluk çocuk marketteler. Dikkat ediyorum akşam 4'ten sonra marketlere bir yığılma oluyor. Ben emekli dostlarımıza buradan sesleniyorum; siz en geç saat 3'e kadar bu marketleri kullanın. Bırakın 3'ten sonra çalışanlar bu marketleri kullansınlar. Buna eğer dikkat etmezsek birden bire 150-200'leri görebiliriz. 65 yaş üstü emekli vatandaşlarımıza sesleniyorum; bırakın çıkmayın dışarıya. Siparişlerinizi marketten telefonla verin. Çocukları çıkartmayın. Bakıyorum parkların hepsi doldu. Ufacık parkta bile çocuklar dolu. Tekrar devlet dışarı çıkmayı yasaklarsa ne yapacaksın? Bakın şu anda Rusya ne yapacağını bilemiyor. Çok da ağır cezaları var. Şimdi biz neden devletimizi zorlayalım? veya idari makamlara sürekli olarak ceza uygulamaları veya bu şekilde kararlar almaya zorlayalım? Karabük bunu en az sıkıntı ile atlatacak bir il."

Kurban Bayramı'nın da rahat geçmeyeceğini vurgulayan Vergili, "Benim gördüğüm Karabük'te sosyal mesafe kuralları bitmiş ve Karabük'te çok büyük tehlike çanları çalıyor. Bizim birilerinin talimatını beklemeden, zorlamalarını beklemeden izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Bir de bu hastalığı cüzzamlı statüsünden çıkarmamız gerekiyor. Korona virüse yakalanmış biri sanki AIDS'e yakalanmış gibi bakılıyor. Böyle bir şey var mı? Bu çağımızın felaketi ve bu hastalıktan ölen kişi felaketzede" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Haber
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor Haber
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Cem Yılmaz Hülya Avşar Burcu Esmersoy
Spor Falcao Ali Koç Okan Buruk Tamer Tuna Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza İlaç Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Belediye Başkanı Vergili: "Karabük'te çok büyük tehlike çanları çalıyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 17:34:50. #1.15#
title