Belediye Başkanı Fadıloğlu Deneyimlerini Üniversite Öğrencilerine Aktardı

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Yükseköğretim Birimi tarafından düzenlenen söyleşi programına katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, üniversite öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı. İlçe genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin öğrencileri bilgilendiren Başkan Fadıloğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Yükseköğretim Birimi'nin Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda düzenlediği söyleşi programına; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, İstikrar Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, Bülbülzade Vakfı gönüllüleri ve öğrenciler katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Şehitkamil Belediyesinin tanıtım filmi izlendi.

"Hangi işi yapıyorsanız yapın, en iyisini yapın"

Söyleşinin başında kendini tanıtan ve eğitim hayatından bahseden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, herkesin yaptığı işi en iyi şekilde yapması gerektiğini anlattı. Hayatın içerisine olmanın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Fadıloğlu, öğrencilere hitaben şunları söyledi:

"Öğrenciler olarak hayatın içinde olmanız lazım. Belediyedeki ekip arkadaşlarımla beraber hayatın içinden gelmenin faydalarını gördük. Her biriniz okuduğunuz bölümlerden sonra mutlak surette bir yerlerde görev alacaksınız. Bu görevleri aldığınızda hiçbir şey hayatın içindeki yaşanmışlıklar kadar faydalı olmayacaktır. Biz bugün bir parça bir şey yapabildiysek ticari ve yöneticilik hayatımızdaki tecrübelerimizi bulunduğumuz makama aktarmamızdandır. Aksi takdirde belediyeciliğin herhangi bir okulu yok. Oraya geldiğinizde neler yapacağınızı geçmişiniz belirliyor. Geçmişinizdeki en önemli şey de hangi işi yapıyorsanız yapın, en iyisini yapmak zorundasınız. Çay mı demliyorsunuz, en iyi çayı demleyeceksin. Temizlik mi yapıyorsunuz, en iyi temizliği sen yapacaksın. Bulunduğun yerde hangi işi yapıyorsan yap, en iyisini yap. Ondan sonra başarı kendiliğinden gelecek."

"Hazır olan ve farklı olan kazanır"

Hazır ve farklı olmanın önemine işaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Benim kendi yaklaşımımda başarının iki sırrı var. Hazır olan ve farklı olan kazanıyor. Bu hazırlık, bugünkü öğrenci sıralarından geçiyor. Her bir günü değerlendirerek kendinize bir birikim elde edeceksiniz. Başarı sadece akademik alanda değildir. Akademik başarının sosyal hayata entegre edilmesiyle gerçek manada başarıyı elde edebiliyoruz. Burada yalnızca akademik başarı, yalnızca sosyal başarı da tam manasıyla sonuç getirmiyor. İnsanın hayatını üç evreye bölmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanın aile yaşantısı olacak; onu ihmal etmeyecek, sosyal hayatı olacak; sivil toplum kuruluşlarında görev yapacak, iş hayatı olacak. Bu durumu dengeli şekilde devam ettirilirse sürdürülebilir bir başarıdan bahsedebiliriz. Aksi takdirde işkolik birisinin aile hayatının düzgün olması, sosyal hayatının düzgün olması mümkün değildir. Sırf sosyal faaliyetlerle ilgilenip de dünyalıkla ilgili çoluk çocuğunun nafakasını evine getiremezse yine başarılı olması söz konusu değildir. Bir diğer taraftan aile hayatını devam ettirmek adına eş çocuk ilişkilerini üst düzeyde tutabilmek ve bunu da yalnızca çekirdek aile değil geniş aile boyutunda bakarak devam ettirmek gerekiyor. Benim naçizane 54 yıllık hayatımda elde ettiğim birikimler neticesinde hayatınızı tek noktadan geliştirmemeniz gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Coğrafyamıza karşı sorumluluğumuz var"

Ülke sınırlarında yaşayan herkesin yaşadığı ülkeye karşı sorumluluğunun olduğunu belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün eğitim sistemi içerisinde hangi branşta okuyorsak okuyalım, hangi bölümde okuyorsak okuyalım büyük bir sorumluluğumuz var. Bu coğrafyada doğmuşuz, bu coğrafyada bize düşen özel görevler var. Mesleğinizi icra ederken yalnızca kendinizi kurtarmak değil, öncelikle içinde bulunduğumuz topluma ve üzerinde yaşadığımız coğrafyaya karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Bundan dolayı çok çalışmamız gerekiyor. Bize düşen gayrettir. Biz bu gayreti göstereceğiz, ondan sonra Rabbim ne derse o olacak. Hangi branşta ne olursak olalım önce iyi insan olalım. Ben, her zaman yapmış olduğum işin en iyisini yapmaya çalıştım. Hiçbir zaman niceliği ön plana almadım, niteliği ön planda tuttum. Az olsun ama en kalitelisi olsun mantığı ile hareket ederek o şekilde yaşamaya gayret gösterdim. Bu makamlar gelip geçicidir. Esas olan bu kubbede hoş seda bırakmak adına arkamızdan Allah razı olsun dedirtebilmektir. Yoksa bizden önce de ne başkanlar geldi geçti, bizler de geçeceğiz. Geçmiş dönemdeki siyasilerin çoğu unutuldu. Ama bu memlekete hizmet eden yöneticiler, bugün hala rahmetle anılıyor" diye konuştu.

Programın sonunda Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, gecenin anısına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na kitap hediye etti. Bülbülzade Yurtları Genel Müdürü Sıddık Akdoğan da Rıdvan Fadıloğlu'na çiçek takdiminde bulundu. Program, toplu çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - GAZİANTEP