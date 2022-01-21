Edirne'den yurda giren kuvvetli kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Etkisi günlerce sürecek

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havalar Edirne üzerinden yurda giriş yaptı. Sıcaklığın eksi derecelere düştüğü kent, kuvvetli kar yağışların etkisiyle adeta beyaza büründü. Öte yandan yağışların etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Edirne'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

ŞEHİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda da kar yağışı etkili oluyor. Edirne'den yurda giriş yapan yağışın saatler içerisinde İstanbul'da da etkisini göstermesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞININ ARTACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri